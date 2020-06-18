Ранкові ритуали краси, які справжня жінка не повинна пропускати

Звички, які допоможуть залишатися красивими і здоровими, інформує Ukr.Media.

Краса і жінка — це два слова, які йдуть пліч-о-пліч. І хоч параметри краси періодично змінювалися, але жінка у всі часи хотіла бути красивою. Це і зрозуміло. Адже красива жінка притягує погляд своїм виглядом, поглядом, посмішкою і перед нею відкриваються всі двері.

Але красива жінка — це, перш за все, доглянута жінка. І для того, щоб так виглядати у кожної жінки є свої певні ритуали краси. Розглянемо п'ять з них.

Початок або мотивація красою

Красива жінка — це постійна робота над собою. І, необхідно знайти мотивацію того, що ви готові робити, щоб бути або стати красивими. І, якщо ви зважилися, то почнемо з початку, з ранку.

Ваш вибір: гімнастика або біг

Не даремно кажуть, як ранок почнете, так і день пройде. Мало хто любить рано прокидатися, для організму це стрес. Але, щоб налаштуватися на енергійний і позитивний лад тут допоможе гімнастика. Можна почати її прямо в ліжку. Вона допоможе прокинутися і легше встати. Для більш просунутих, це може бути комплекс вправ або ранкова пробіжка, все, що душі завгодно, від йоги до пілатесу. Головне відкинути лінь. І ось ви вже готові до наступного пункту подолання та наближення до краси.

Зберігаючи водний баланс

Запустивши з ранку свою рухову активність, необхідно запустити і весь організм в цілому. В цьому допомогу надасть склянка води, яка при постійному вживанні додасть шкірі і волоссю здоровий блиск і сяйво.

Гігієна та краса

Гігієнічні процедури для себе кожен вибирає сам. І це залежить не лише від звички, але і від кількості часу, який з ранку є у жінки. Добре з ранку перед душем розтерти тіло не жорсткою щіткою, яка допоможе в боротьбі з целюлітом і остаточно розбудить тіло. А контрастний душ після цієї процедури зміцнить імунітет, підніме тонус шкіри і зарядить організм енергією на весь день.

Чотири складових краси в догляді за обличчям

Обличчя, особливо з роками, вимагає посиленого і постійного догляду. Тому щоденні ранкові процедури, які допомагають очищати, тонізувати, зволожувати і живити шкіру обличчя, просто необхідні. І тут можна використовувати домашні засоби, але краще віддати перевагу сучасній косметиці, ефективність застосування якої доведена на практиці.

Сніданок, як п'ятий елемент ритуалу

Саме корисний сніданок з ранку допомагає зарядити організм потрібною енергією, необхідною для вирішення проблем протягом дня. Адже від того, що ми їмо, в результаті, залежить те, як ми виглядаємо. І, крім того, що необхідно їсти з ранку поживну їжу, але й дуже важливо не пропускати прийом сніданку.

Замість висновку, хочеться сказати, що у кожної гарної жінки поняття краси різні. Тому і ритуали краси індивідуальні. Однак головне створити свій неповторний і красивий вигляд зі своїми ритуалами.