Рейтинг недоступних жінок за знаком Зодіаку

Прочитайте уважно, на якому місці ви себе побачите, інформує UkrMedia.

12 місце. Почесне 12 місце займає Стрілець. Нехай чоловік не думає, що так легко Стрілець потрапить в їх мережі, не забувайте у жінки-Стрільця є свої правила і в більшості випадків, першим ділом чоловік біжить в ювелірний магазин, щоб як можна швидше окільцювати жінку. Стрілець буде ще довго морочити голову чоловікові, перш ніж дасть свою згоду на шлюб.

11 місце. Овен терпіти не може, коли чоловік запрошує її в дорогий ресторан і дарує дорогі подарунки. Чоловіки, не поспішайте, пригальмуйте, інакше нічого не вийде. Час добрий помічник у ваших справах.

10 місце. Для того, щоб завоювати Діву вам не знадобиться багато часу, якщо будете в курсі її бажань і мрій, але якщо чоловік не буде уважним до Діви, то йому вкажуть на двері.

9 місце. Розворушити Скорпіона на почуття, подібно битві титанів. Чоловікові знадобиться звернутися до чарівниці, за допомогою. Для того щоб завоювати серце Скорпіона чоловікові потрібно буде не втратити розум від її отрути, навчиться не приймати близько до серця її непередбачувані вчинки, бути стійким і вірити в краще, після грімання дверима і вщент розбитого посуду.

8 місце. Як завоювати серце жінки Раку, це рівносильно питанню про здібності дихати свіжим повітрям. Відповідь найпростіша. Одружуйтесь на цій жінці і дихайте скільки завгодно, іншого виходу немає.

7 місце. Чоловікові треба бути самим собою з Тельцем, так як Телець не терпить лицемірства. Зніміть маску і будьте природним. Веселий норов і позитивний погляд на життя розташує Тільця. Дороге кільце з діамантом змусить подивитися на чоловіка іншим поглядом, хоча не намагайтеся оголосити ціну цього дорого подарунка, Тельцю це буде не цікаво.

6 місце. Жінка Лев повинна бути в центрі вашої уваги. Чоловік не повинен кидати свої обіцянки на вітер, сказано значить зроблено, інакше пошкодуєте про це. Подарунки, сюрпризи якомога більше і якомога частіше, таким чином ви заслужите похвалу з боку Лева, а хто знає може і серце завоюєте.

5 місце. У чоловіка немає жодних шансів завоювати серце жінки Терезів, якщо немає освіти, виховання, зв'язків, харизми, а якщо ж чоловік наділений всім цим, то сміливо можна співати серенади під балконом.

4 місце. Близнюки повинні знати все про свого чоловіка. На ньому вони відіграються по повної, чоловік на собі дізнається, що таке цинізм, гумор і сарказм. Близнюки віддають перевагу божевільним, схибленим на своєму чоловікам, якщо чоловік не той, то вам точно не по дорозі.

3 місце. Водолія можна запросити в кіно, театр, на прогулянку, вона дозволить потримати ручку, але не більше. Водолій ніколи не буде довіряти чоловікові, якщо не буде точно все знати про нього.

2 місце. Любов Козерога потрібно заслужити. Жінка Козеріг живе за принципом і жили вони довго і щасливо, тому до вибору партнера підходить дуже ретельно, виходячи заміж раз і назавжди.

1 місце. До закритих Риб важко достукатися, як і яким способом ніхто не знає. Як би повільно не розвивалися відносини з Рибами, велика ймовірність, що золота рибка махне хвостиком і залишить Вас ні з чим.