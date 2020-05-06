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Психолог розповів, від якої жінки ніколи не піде чоловік

Психолог розповів, від якої жінки ніколи не піде чоловік
00:22 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:"Така жінка не боїться ні віку, ні зовнішності. Вона взагалі нічого не боїться", – Михайло Лабковський.

Дуже багато жінок відчайдушно бояться залишитися на самоті, тому постійно намагаються догоджати чоловікові, підбудовуватися під його інтереси. Сподіваються, що так чоловік від них не піде. Але чоловік іде. Чому?

Одного разу до мене на консультацію прийшла жінка - міцно збита, маленька, але товста. Зріст приблизно 1,55 і 70 кілограм живої ваги. Їй, до того ж, 64 роки. Вона прийшла і каже: «Хочу порадитися». Я питаю: «А що трапилося?». Вона: «Так ось, думаю, розлучатися чи ні. Я прийшла додому, а цей козел дивиться непристойні відео на комп'ютері». Я запитав, у чому проблема. Жінка відповіла, що їй це не сподобалося, і вона розмірковує над тим, чи розводитися з чоловіком.

Розумієте, від таких ніхто ніколи не йде. Вона не боїться ні віку, ні зовнішності, вона взагалі нічого не боїться.

Вона настільки в собі впевнена, що платить гроші психологу, щоб вирішити: пробачити чоловіка або все-таки послати. Це все, що її цікавить.

Адже більшості жінок таке і в страшному сні приснитися не може. Багато готові самі чоловікові увімкнути ті відео, мовляв, дивись-дивись, я заважати не буду, піду вечерю приготую. Лише б не було війни.

А ось їй 64 роки, вона нічого не боїться, чоловік у неї в ногах лежить. Чоловіка, до речі, я теж бачив - двометровий американець чи канадець. Він просто в ногах валявся і клявся, що зараз все собі вузлом зав'яже і комп'ютер викине.

Мені ще й умовляти її довелося, що це навіть добре, нехай дивиться. Вона з недовірою поставилася до цієї концепції. Каже: «Ну, не знаю. Я цього точно не хочу». Чоловік: «Та я більше ніколи в житті!». Залишилося тільки встановити батьківський контроль чоловікові на комп'ютері.

Чоловікові, до речі, 60 - він на чотири роки молодший.

У мене є подруга, яка образилася на мене після того, як я в інтерв'ю одному українському виданню назвав її найкрасивішою і молодою жінкою у світі. Знаєте, скільки їй років? 50. Вона, звичайно, симпатична, приємна, але не найкрасивіша у світі.

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І в неї зараз четвертий чоловік, молодший за неї на десять років. Ось як це? Що в ній такого? Я не знаю. Але я впевнений, що якщо вона з цим чоловіком розійдеться, то і в п'ятий раз спокійно вийде заміж.

Загадка і мораль цієї історії полягає в тому, що доля шлюбу залежить лише від того, сходитеся ви з кимось чи не сходитеся. Не в тому, який ваш вік, зовнішність чи характер. Всі ці речі ніякого відношення до того, одружені ви чи не заміжня, не мають.

Тому викиньте з голови всі поради про те, як правильно поводитися з чоловіками. Люблять не за це.

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Чоловіки, Жінки, Стосунки, Поради психолога, Впевненість.
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