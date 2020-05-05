Які жіночі знаки завжди досягають успіху

Новини шоу бізнесу:А ви є у списку? Чи, можливо, можете підтвердити або спростувати ці описи на особистому досвіді?

На думку астрологів, існує 5 знаків Зодіаку, приналежність до яких практично гарантує жінці успіх.

Будучи сильною, цілеспрямованою та наполегливою дамою, вона завжди знає, чого хоче і як цього краще всього досягти. Всім іншим залишається лише заздрити! Ось ці знаки:

1. Козоріг

Знаменита представниця: Ірина Шейк.

Козеріг - це жінка витончених манер, красива, з кожним роком стає ще свіже і привабливіше, любить компліменти і страждає, якщо її оцінюють не по достоїнству.

Останнє стосується не тільки зовнішності, але і ділових якостей. Справа в тому, що Козеріг-жінка прагне зайняти досить високе становище. Вона цінує тих, хто досяг успіху і користується повагою, і сама прагне бути в числі таких людей.

Це ґрунтовна і практична жінка, яка цінує свою незалежність, адже тільки в ній вона бачить надійне майбутнє. Її кар'єрні спонукання виходять саме з прагнення створити собі фундамент. І це їй вдається! Домогтися успіху - мета життя Козерога-жінки, і йде вона до неї послідовно і неухильно.

2. Овен

Знаменита представниця: Емма Уотсон.

Овен - це ділова, дуже активна жінка. Її голос чути звідусіль: вона щось говорить, вимагає, висловлює, про щось сперечається. Її не застанеш у роздумах: вона весь час у русі, в пориві.

Жінка-Овен - розумна, самостійна, в ній чимало марнославства і зарозумілості. Не в її правилах чекати, коли їй що-небудь запропонують - допомогу, роботу, серце. Вона сама себе забезпечує, сама за собою доглядає і не допускає нічиїх послуг.

Вона ніколи не скаржиться на жіночу долю, на втому і перевтому, не проливає сліз. Вона нікому не довіряє робити те, що може зробити сама, вважаючи, що у неї все вийде краще і швидше. Тому з ентузіазмом береться за будь-яку справу, покладаючись тільки на свою силу і енергію.

3. Водолій

Знаменита представниця: Шакіра.

Жінка-Водолій завжди працює на совість. Під час роботи за нею приємно спостерігати. Вона все вміє робити своїми руками, але не переносить сувору дисципліну.

Це незалежна натура: вона чинить так, як вважає за потрібне. Але всі її дії підпорядковані здоровому глузду. Вона бачить кінцеву мету, до якої йде тільки їй відомим шляхом.

Жінка, народжена під знаком Водолія, наділена дивовижною властивістю - умінням вести розмову на різних рівнях. З нею завжди приємно дискутувати. Вона ніколи не намагається нав'язувати свою думку і так само не терпить цього з боку інших. Для тих, хто намагається її придушити, вона стає недоступною.

4. Лев

Знаменита представниця: Дженніфер Лопес.

Левиця - королева серед жінок. Вона оточена шанувальниками, приваблива і вабить своєю прекрасною зовнішністю: вона витончена, красива, горда. В ній немає нічого від манірності і вульгарності.

Жінка-Лев дотепна, інтелектуальна, вміє вести цікаву живу бесіду на будь-яку тему - від світських розмов до пліток. Весь цей букет позитивних якостей наділяє її унікальною харизмою, завдяки якій Левиця досягає запаморочливих висот.

Жінки цього знаку часто стають знаменитостями і знаходять себе в творчих професіях. Найбільше Левиць ви знайдете в Голлівуді, на подіумах, у галереях світового рівня. Найцінніше, що до таланту і амбітності у них додаються неабиякі організаторські здібності.

5. Скорпіон

Знаменита представниця: Джулія Робертс.

У жінки-Скорпіона зазвичай сильний, мужній характер і склад розуму. Все, що вона робить, вона робить рішуче, сміливо, напористо і пристрасно. Вона наповнена життєвими силами, їй весь час треба їх виплескувати, знаходячи їм застосування.

Вона безстрашно кидається в авантюри й небезпечні заходи і подорожі, де її чекають всілякі життєві випробовування. У результаті їй доводиться відчути на собі чимало ударів долі, однак це тільки робить її сильнішою.

Це дуже стійка жінка: у неї такий запас фізичних і духовних сил, що її практично неможливо зламати. Якщо ж це відбувається, вона швидко оговтується і піднімається, не втрачаючи при цьому духа і не згасаючи. В ній кипить безліч бажань, їй потрібні постійні чуттєві відчуття.