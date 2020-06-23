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Christian Dior повертає модні покази

Christian Dior повертає модні покази
12:37 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Французький модний бренд Christian Dior оголосив, що повертається до практики модних показів. Перше шоу цього будинку моди відбудеться в липні в Італії, але на ньому не буде традиційного першого ряду, де сидять відомі гості.

Пандемія коронавірусу, пише Reuters, призвела до переосмислення висококласними брендами того, як слід представляти колекції, чи варто проводити дорогі заходи і чи обмежувати кількість виробленого ними одягу.

Один з найбільших лейблів концерну LVMH Dior заявив, що веде календар майбутніх Тижнів моди і має намір випускати колекції між ними.

Виконавчий директор П'єтро Беккарі заявив, що першим шоу Dior стане показ круїзної колекції в італійському місті Лечче, яка буде транслюватися в прямому ефірі. Показ був спочатку запланований на травень, але відкладений через пандемію.

«[Проведенням шоу] Ми хотіли б відправити послання підтримки, надії, оптимізму і відродження, - сказав Беккарі. - Я думаю про великих постачальників, але також про дрібних, про багато крихітних сімейних підприємств ремісників у Франції і в Італії... багато з них не знають, як вижити».

Крім того, Беккарі сказав, що Dior планує провести показ жіночого одягу в Парижі у вересні. На цьому шоу бренд, можливо, поверне практику розсадження гостей в першому ряду.

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«Тиждень моди важливий не тільки для модної сім'ї, а й для міста, де проходять покази», - сказала дизайнер Dior Марія Грація Кьюрі.

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Все по темі:

Christian Dior, LVMH Dior, Французький модний бренд.

Автор:

Телеграф
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