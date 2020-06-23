Christian Dior повертає модні покази

Пандемія коронавірусу, пише Reuters, призвела до переосмислення висококласними брендами того, як слід представляти колекції, чи варто проводити дорогі заходи і чи обмежувати кількість виробленого ними одягу.
Один з найбільших лейблів концерну LVMH Dior заявив, що веде календар майбутніх Тижнів моди і має намір випускати колекції між ними.
Виконавчий директор П'єтро Беккарі заявив, що першим шоу Dior стане показ круїзної колекції в італійському місті Лечче, яка буде транслюватися в прямому ефірі. Показ був спочатку запланований на травень, але відкладений через пандемію.
«[Проведенням шоу] Ми хотіли б відправити послання підтримки, надії, оптимізму і відродження, - сказав Беккарі. - Я думаю про великих постачальників, але також про дрібних, про багато крихітних сімейних підприємств ремісників у Франції і в Італії... багато з них не знають, як вижити».
Крім того, Беккарі сказав, що Dior планує провести показ жіночого одягу в Парижі у вересні. На цьому шоу бренд, можливо, поверне практику розсадження гостей в першому ряду.
«Тиждень моди важливий не тільки для модної сім'ї, а й для міста, де проходять покази», - сказала дизайнер Dior Марія Грація Кьюрі.