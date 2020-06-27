Як правильно обрати літні аромати парфумів

Подібно до того, як жінки міняють з приходом літа теплі светри і вовняні спідниці на легкі шорти та сарафани з ситцевих тканин, аромат теж повинен змінюватися. При цьому важливо підібрати запах, який не буде дратувати оточуючих, а залишати тільки приємний шлейф, інформує Ukr.Media.

Які аромати не підійдуть для літа

Річ у тім, що при високих температурах аромат будь-якого косметичного засобу посилюється. Він може змішуватися з запахом поту, який неодмінно буде, навіть якщо користуватися якісними дезодорантами. В результаті — неприємна по запаху суміш, яка буде дратувати оточуючих.

Влітку наші рецептори працюють сильніше, і аромати сприймаються гостріше.

Тому рекомендується відмовитися від таких:

з кондитерськими нотками;

з пачулі;

зі східними спеціями.

Занадто яскраві і створені з більш ніж двох головних нот не підійдуть. Вони будуть буквально «душити». Занадто теплі аромати слід залишити в стороні до холодних часів.

З деревними ароматами все не так однозначно. Взимку хороші ті, що включають хвойні есенції. Для літа вони неприйнятні не лише з причини того, що хвоя асоціюється із зимою, а й з того, що може викликати алергійну реакцію. Також слід відмовитися на літній час від парфумів, які містять у великому обсязі корицю, ваніль, імбир, горіхові або шоколадні нотки. Якщо ж їх мінімальна кількість, то такий аромат прийнятний для літнього вечора.

Які вибрати парфуми для літа і як ними користуватися?

Свій вибір з приходом спеки слід зупинити на більш легких композиціях. Підійдуть аромати цитрусових, акватичних і квіткових нот. Відмінно освіжить образ романтичної леді аромати півонії, фрезії, жасмину, магнолії і фіалки.

Незмінно користуються популярністю фруктові композиції, в особливості, маракуя, лісові ягоди і кавун. Скошена трава — лідер сезону. Також затребувані і парфуми в стилі «після дощу», різноманітні змішані коктейлі з фруктовими нотками.

Якщо ж зимовий аромат так полюбився, і жінка асоціює себе тільки з ним, то можна пошукати заміну в більш полегшених варіантах з такими ж центральними нотами. Крім того, багато іноземних виробників випускають більш легкі версії для жаркої пори року. На них є позначки l'eau, fresh, cologne. У будь-якому випадку парфуми слід наносити на зволожене тіло: так аромат протримається довше, але не буде дратувати своєю гостротою і нудотністю оточуючих.