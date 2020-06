За останні кілька років свідома мода та відповідальне споживання стали мейнстрімом.

Ми спостерігаємо, як і невеликі бренди, і компанії-гіганти впевнено рухаються шляхом етичного ставлення до планети і до сталого бізнесу. З іншого боку, сучасні споживачі все ще не мають точного уявлення про те, що ж таке sustainable fashion. Чи може бренд бути на 100% екологічно нейтральним? Звісно — ні. Тим не менш, дизайнери та виробники можуть позитивно впливати на трансформацію індустрії та споживчі звички за допомогою прикладів власної філософії sustainability.

Сталий розвиток моди включає у себе безліч аспектів. Це нескінченна історія, що охоплює економічні, соціальні, екологічні, етичні та культурні засади нашого сьогодення.

У проєкті Action: Sustainable Fashion ми розкриваємо ці аспекти в історіях українських дизайнерів, через їхній світ, де одяг та аксесуари є інструментами змін на краще.

«Свідома мода — це дизайн». Саме з таким гаслом ми хочемо розказати першу історію бренда-амбасадора проєкту KSENIASCHNAIDER та навчитися сприймати виклики як можливості.

Бренд KSENIASCHNAIDER було створено 2011 року Ксенією та Антоном Шнайдерами. Концепцією марки стало поєднання ідей повсякденного та авангардного одягу з перероблених та органічних матеріалів.

Світове визнання прийшло до KSENIASCHNAIDER у 2016 році зі створенням оригінальної моделі джинсів demi-denims, які складаються з напівшортів та напівштанів.

У 2019-му KSENIASCHNAIDER представив ще одну революційну ідею — зі штанинами різної ширини. Асиметричні джинси миттєво підірвали інтернет, а Селін Діон доповнила ними свій образ для Паризького тижня моди.

Речі бренду KSENIASCHNAIDER обирають впливові інфлюенсери світу моди — Бела Хадід, Дуа Ліпа, Єва Чен, Томмі Кеш.

"У першу чергу, ми думаємо про дизайн. Якщо ми робимо красиву річ, то вона просуне ідею сталої моди набагато ефективніше, ніж просто говорити, що ми рятуємо планету", — Антон Шнайдер.

Унікальність шляху KSENIASCHNAIDER — у поєднанні сміливого дизайну зі складними технологіями. Бренд спеціалізується на створенні та вдосконаленні переробки матеріалів. За один місяць команда бренду обробляє близько 500 пар вживаних джинсів, вага яких становить 5 тонн на рік.

У співпраці з найбільшою українською трикотажною мануфактурою RITO дизайнери розробили спеціальну лінію трикотажних виробів, виконану з різнокольорових блоків.

Дизайнери також розробили спосіб перетворення текстильних відходів у джинсове хутро, а згодом почали працювати зі шматками тканини, з яких виготовляють вироби печворк. Протягом сезону KSENIASCHNAIDER переробляє до 200 кг текстильних відходів. На рік виготовляють приблизно 3000 перероблених виробів, які становлять близько 35% кожної з колекцій.

Коли виробничі обсяги компанії зросли, бренд ухвалив рішення співпрацювати з фабрикою ISKO (Туреччина). Це єдиний у світі виробник органічного деніму, який є стійким на всіх етапах виробництва.

Ідея екологічності є однією з ключових для Ксенії та Антона, тому всі зусилля бренду спрямовані на усвідомлене споживання, а також на розумну утилізацію всіх відходів.

Сьогодні бренд продається у 16 країнах світу, а також на великих світових онлайн-рітейлах YOOX, Farfetch і Shopbop. У 2018-му KSENIASCHNAIDER брав участь у Vogue Italia’s The Next Green Talents 2019. У 2018 та 2019 роках бренд отримав нагороду «Sustainable fashion» від української професійної премії в галузі моди Best Fashion Awards.