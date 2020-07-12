Трендові аксесуари цього літа

Модні експерти наголошують — аксесуари відіграють ключову роль в модному конструкторі. Сумки, головні убори, прикраси та взуття можуть стати вашою візитною карткою і посилити актуальність вашого аутфіта.

З допомогою деталей ви можете змінювати характер вашого образу. Наприклад, біле плаття виглядатиме елегантно з босоніжками на тонких ремінцях і масивним кольє-ланцюгом, а в комбінації з сандалями на платформі і спортивною бейсболкою перетвориться в наряд міської бунтарки.

Ми зібрали для вас 8 аксесуарів, які є в гардеробі кожної модниці влітку 2020-го.

Масивне намисто-ланцюг

Переглянути цей допис в Instagram When all you need is @tiffanyandco.. Допис, поширений HOLLY TITHERIDGE (@_hollyt) 26 Тра 2020 р. о 4:29 PDT

Масивне намисто-ланцюг — мабуть, головна прикраса сезону. Особливою популярністю користуються кольє з жовтого металу, які дівчата носять як поодинці, так і в ансамблі з іншими прикрасами — наприклад, важкими браслетами, сережками-кільцями або витонченим багатоярусним намистом.

Бейсболка

Переглянути цей допис в Instagram 90s kid Допис, поширений Claire Rose Cliteur (@clairerose) 12 Тра 2020 р. о 6:11 PDT

Практична і модна бейсболка — головний вісник обізнаності в модних трендах. Кепка практична — її можна носити в поєднанні і з сукнею, і з джинсами, і навіть з елегантним брючним костюмом. У новому сезоні зверніть увагу на моделі як з 90-х — потерті, вицвілі і зі спортивними логотипами. Вони як не можна краще підкреслять концептуальність образу і індивідуальний стиль.

Бандана

Переглянути цей допис в Instagram Getting creative with covering my grown out hair Допис, поширений JOURDAN SLOANE (@jourdansloane) 23 Тра 2020 р. о 9:52 PDT

Бандана — улюблений головний убір Белли Хадід, Ріанни і Кендалл Дженнер — влітку 2020-го потрапляє до списку головних аксесуарів.

Переглянути цей допис в Instagram for @burberry @riccardotisci17 #TBSummerMonogram #ad Допис, поширений Claire Rose Cliteur (@clairerose) 6 Лип 2020 р. о 11:36 PDT

Модні експерти запевняють, бандана відрізняється не меншою універсальністю, ніж бейсболка. Носіть її з літніми сарафанами, бермудами або ж просто з купальником, коли йдете на пляж. І красиво, і голову не напече!

Заколка-краб

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claire Rose Cliteur (@clairerose) 14 Тра 2020 р. о 7:03 PDT

Найбільш суперечлива заколка останнього десятиліття — краб — повертається на модний Олімп. Любов дівчат до цієї шпильки спалахнула під час самоізоляції, поки ми всі сиділи вдома і не потребували багатогодинного укладання. Сьогодні головний помічник матусь та домогосподарок виходить за поріг і стає стильною деталлю образу.

Сумка-багет

Переглянути цей допис в Instagram Sunny day Допис, поширений Emili Sindlev (@emilisindlev) 2 Лип 2020 р. о 8:48 PDT

Культова сумка з 90-х сьогодні актуальна як ніколи і числиться в списку найбажаніших аксесуарів літа 2020-го.

Переглянути цей допис в Instagram The endless love for baguettes Допис, поширений Emili Sindlev (@emilisindlev) 29 Кві 2020 р. о 1:20 PDT

Блогери, знаменитості і героїні стритстайла носять цю вінтажну сумку довгастої форми з короткою ручкою як в ансамблі з джинсами і футболкою, так і в дуеті з вечірньою сукнею.

Солом'яна сумка-кошик

Солом'яний кошик — яскраве і водночас просте уособлення літа 2020-го. Її універсальність вражає — з нею можна і відправитися за покупками в магазин, і на ланч з подругами, і на прогулянку з дітьми, і на пляж. Знайти її не складе труднощів: сумки-кошики із соломи є в колекціях всіх брендів — від мас-маркету до люксу.