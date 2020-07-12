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Трендові аксесуари цього літа

Трендові аксесуари цього літа
12:03 Сьогодні Телеграф ukr.media instagram
Модні експерти наголошують — аксесуари відіграють ключову роль в модному конструкторі. Сумки, головні убори, прикраси та взуття можуть стати вашою візитною карткою і посилити актуальність вашого аутфіта.

З допомогою деталей ви можете змінювати характер вашого образу. Наприклад, біле плаття виглядатиме елегантно з босоніжками на тонких ремінцях і масивним кольє-ланцюгом, а в комбінації з сандалями на платформі і спортивною бейсболкою перетвориться в наряд міської бунтарки.

Ми зібрали для вас 8 аксесуарів, які є в гардеробі кожної модниці влітку 2020-го.

Масивне намисто-ланцюг

 
 
 
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When all you need is @tiffanyandco..

Допис, поширений HOLLY TITHERIDGE (@_hollyt)

Масивне намисто-ланцюг — мабуть, головна прикраса сезону. Особливою популярністю користуються кольє з жовтого металу, які дівчата носять як поодинці, так і в ансамблі з іншими прикрасами — наприклад, важкими браслетами, сережками-кільцями або витонченим багатоярусним намистом.

Бейсболка

 
 
 
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90s kid

Допис, поширений Claire Rose Cliteur (@clairerose)

Практична і модна бейсболка — головний вісник обізнаності в модних трендах. Кепка практична — її можна носити в поєднанні і з сукнею, і з джинсами, і навіть з елегантним брючним костюмом. У новому сезоні зверніть увагу на моделі як з 90-х — потерті, вицвілі і зі спортивними логотипами. Вони як не можна краще підкреслять концептуальність образу і індивідуальний стиль.

Бандана

 
 
 
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Getting creative with covering my grown out hair

Допис, поширений JOURDAN SLOANE (@jourdansloane)

Бандана — улюблений головний убір Белли Хадід, Ріанни і Кендалл Дженнер — влітку 2020-го потрапляє до списку головних аксесуарів.

 
 
 
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for @burberry @riccardotisci17 #TBSummerMonogram #ad

Допис, поширений Claire Rose Cliteur (@clairerose)

Модні експерти запевняють, бандана відрізняється не меншою універсальністю, ніж бейсболка. Носіть її з літніми сарафанами, бермудами або ж просто з купальником, коли йдете на пляж. І красиво, і голову не напече!

Заколка-краб

 
 
 
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Допис, поширений Claire Rose Cliteur (@clairerose)

Найбільш суперечлива заколка останнього десятиліття — краб — повертається на модний Олімп. Любов дівчат до цієї шпильки спалахнула під час самоізоляції, поки ми всі сиділи вдома і не потребували багатогодинного укладання. Сьогодні головний помічник матусь та домогосподарок виходить за поріг і стає стильною деталлю образу.

Стильні образи plus size на кожен день

Сумка-багет

 
 
 
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Sunny day

Допис, поширений Emili Sindlev (@emilisindlev)

Культова сумка з 90-х сьогодні актуальна як ніколи і числиться в списку найбажаніших аксесуарів літа 2020-го.

 
 
 
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The endless love for baguettes

Допис, поширений Emili Sindlev (@emilisindlev)

Блогери, знаменитості і героїні стритстайла носять цю вінтажну сумку довгастої форми з короткою ручкою як в ансамблі з джинсами і футболкою, так і в дуеті з вечірньою сукнею.

Солом'яна сумка-кошик

 
 
 
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If not for the beach, then for the farm @jacquemus

Допис, поширений Lucy Williams (@lucywilliams02)

Солом'яний кошик — яскраве і водночас просте уособлення літа 2020-го. Її універсальність вражає — з нею можна і відправитися за покупками в магазин, і на ланч з подругами, і на прогулянку з дітьми, і на пляж. Знайти її не складе труднощів: сумки-кошики із соломи є в колекціях всіх брендів — від мас-маркету до люксу.

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Мода, Стиль, Тренди.

Автор:

Телеграф
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