Трендові аксесуари цього літа

З допомогою деталей ви можете змінювати характер вашого образу. Наприклад, біле плаття виглядатиме елегантно з босоніжками на тонких ремінцях і масивним кольє-ланцюгом, а в комбінації з сандалями на платформі і спортивною бейсболкою перетвориться в наряд міської бунтарки.
Ми зібрали для вас 8 аксесуарів, які є в гардеробі кожної модниці влітку 2020-го.
Масивне намисто-ланцюг
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Масивне намисто-ланцюг — мабуть, головна прикраса сезону. Особливою популярністю користуються кольє з жовтого металу, які дівчата носять як поодинці, так і в ансамблі з іншими прикрасами — наприклад, важкими браслетами, сережками-кільцями або витонченим багатоярусним намистом.
Бейсболка
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Практична і модна бейсболка — головний вісник обізнаності в модних трендах. Кепка практична — її можна носити в поєднанні і з сукнею, і з джинсами, і навіть з елегантним брючним костюмом. У новому сезоні зверніть увагу на моделі як з 90-х — потерті, вицвілі і зі спортивними логотипами. Вони як не можна краще підкреслять концептуальність образу і індивідуальний стиль.
Бандана
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Бандана — улюблений головний убір Белли Хадід, Ріанни і Кендалл Дженнер — влітку 2020-го потрапляє до списку головних аксесуарів.
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Модні експерти запевняють, бандана відрізняється не меншою універсальністю, ніж бейсболка. Носіть її з літніми сарафанами, бермудами або ж просто з купальником, коли йдете на пляж. І красиво, і голову не напече!
Заколка-краб
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Найбільш суперечлива заколка останнього десятиліття — краб — повертається на модний Олімп. Любов дівчат до цієї шпильки спалахнула під час самоізоляції, поки ми всі сиділи вдома і не потребували багатогодинного укладання. Сьогодні головний помічник матусь та домогосподарок виходить за поріг і стає стильною деталлю образу.
Сумка-багет
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Культова сумка з 90-х сьогодні актуальна як ніколи і числиться в списку найбажаніших аксесуарів літа 2020-го.
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Блогери, знаменитості і героїні стритстайла носять цю вінтажну сумку довгастої форми з короткою ручкою як в ансамблі з джинсами і футболкою, так і в дуеті з вечірньою сукнею.
Солом'яна сумка-кошик
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Солом'яний кошик — яскраве і водночас просте уособлення літа 2020-го. Її універсальність вражає — з нею можна і відправитися за покупками в магазин, і на ланч з подругами, і на прогулянку з дітьми, і на пляж. Знайти її не складе труднощів: сумки-кошики із соломи є в колекціях всіх брендів — від мас-маркету до люксу.