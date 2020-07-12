Головні тенденції манікюру 2020 (Фото)

Натуральна
Тренд на природність став популярний не лише в одязі і макіяжі, але і в манікюрі. Якщо у вас не виходить відростити довгі нігті, то, може, варто залишити цю ідею? Красиво виглядають акуратні нігті натуральної форми з нюдовим покриттям. Це — універсальний варіант манікюру, який буде доречний і в офісі із суворим дрес-кодом, і на крутій вечірці. Також можна вибрати лак яскравого, пастельного або навіть кислотного відтінку.
Мигдалеподібна
Форма «мигдаль» — одна з найпопулярніших. По-перше, вона подовжує пальці рук. Робить їх витонченіше, по-друге, виглядає дуже стильно і підходить багатьом дівчатам. Довжина може бути будь-якою, але краще за все мигдалеподібна форма виглядає на довгих нігтях. На коротких нігтях мало простору для цікавого дизайну. «Мигдаль» виглядає жіночно, ніжно, не так агресивно, як, наприклад, стилети.
М'який квадрат
В б'юті-світі йдуть суперечки про те, чи актуальна зараз квадратна форма нігтів. Одні вважають, що це пережиток минулого, відсилання до трешового гламуру 2000-х, інші вважають, що квадратні нігті з гострими кутами актуальні незважаючи ні на що. Ми пропонуємо зайняти позицію посередині — м'який квадрат. Ця форма виглядає більш обережно, жіночно, сучасно, особливо, якщо вибрати покриття в бежевих або пастельних відтінках.
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Настроение - ромашки на фоне голубого неба . PRICE: •маникюр с покрытием от 1500₽ •педикюр с покрытием от 1700₽ ____________________________ •запись в WA или по тел. 8 912 668 08 37 •БЦ Высоцкий ул.Малышева, 51 4705 •безналичный расчёт •мы на высоте 150м •натуральный итальянский кофе •профессионализм и дружелюбие•карты лояльности всем гостям %
Балерина
Форма «балерина» отримала таку незвичайну назву не просто так. Нігті, підпилені таким чином, за обрисами нагадують балетні пуанти. «Балерина» — це довгі нігті, що нагадують за формою стилети, але не загострені, а рівно спиляні на кінцях. Тому якщо ви не готові до стилетів, але хочете довгі нігті, то спробуйте форму «балерина». Відмінно виглядатимуть як ніжні, легкі кольори, так і більш насичені, соковиті. Багато також для дизайну використовують блискітки, втирку, невеликі стрази.
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내손 그리고 우리 이번 컬렉션 중 하나 0707 #fingercurvering 이건 그냥 내가 좋아하는것
Модні тенденції літнього манікюру 2020
Серед модних тенденцій манікюру на літо 2020 можна знайти знайоме всім матове покриття. Ця техніка красиво виглядає як в пастельних відтінках, так і в більш яскравих кольорах. Крім того, можна зробити комбінований манікюр: один ніготь глянсовий, один — матовий, інший — з блискітками, четвертий — з малюнком, п'ятий ніготь однотонний з контрастною смужкою. Також часто роблять глянсове покриття з вкрапленнями матового. Така ідея дизайну підійде тим дівчатам, які надають перевагу спокійному манікюру, але не проти малюнків і візерунків.
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Любишь матовые ногти? Мы - да! Если ногтевая пластина тонкая, покроем сначала глянцевым топом, а уже затем матовым Боишься что цвет испачкается? Спиртовая салфетка убирает загрязнения с ноготка, а если это не помогло, то можно пройтись по поверхности покрытия слегка бафом и маникюр - как новенький #wings_ЛизаГончарова PRICE: •маникюр с покрытием от 1500₽ •педикюр с покрытием от 1700₽ ____________________________ •запись в WA или по тел. 8 912 668 08 37 •БЦ Высоцкий ул.Малышева, 51 4705 •безналичный расчёт •мы на высоте 150м •натуральный итальянский кофе•профессионализм и дружелюбие •карты лояльности всем гостям % ____________________________ #ногтиекб #екбногти #маникюрекбцентр #маникюрекб #luxioекб #ногтиекатеринбург #педикюрекб #курсыманикюраекб #ногтиекбцентр #luxio #luxiogel #ногти #ногти2020 #маникюр #комбиманикюр #ногтиекбцентр #маникюр2020 #дизайнногтей #стемпинг #thenoisetier #nails #nailsmood
Відмінно виглядатимуть як ніжні, легкі кольори, так і більш насичені, соковиті. Багато також для дизайну використовують блискітки, втирку, невеликі стрази.
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Привет! оставим одну руку нюдовой, так скажем базовой и расставим акценты в виде сочетания «вкусных» оттенков и необычных форм это все наша рукодельница #wings_ЛизаГончарова ____________________________ •запись в WA или по тел. 8 912 668 08 37 •БЦ Высоцкий ул.Малышева, 51 4705 •безналичный расчёт •мы на высоте 150м•натуральный итальянский кофе •профессионализм и дружелюбие •карты лояльности всем гостям % ____________________________ #ногтиекб #екбногти #маникюрекбцентр #маникюрекб #luxioекб #ногтиекатеринбург #педикюрекб #курсыманикюраекб #ногтиекбцентр #luxio #luxiogel #ногти #ногти2020 #маникюр #комбиманикюр #ногтиекбцентр #маникюр2020 #дизайнногтей
Вони чудово виглядають як на глянсовому, так і на матовому покритті. Ніжні, зефірні кольори — новинка манікюру літа 2020. Нігті в пастельних кольорах класно поєднуються з засмагою, а також круто доповнюють літні образи. Можна їх прикрасити кольоровими стразами в тон лаку, але трохи темніше. Вийде трохи казковий, неземний манікюр.
Френч
Френч — незаперечна класика. Проте в цьому весняно-літньому сезоні намічається тенденція на кольоровий френч. Тобто, замість стандартного білого лаку, використовують більш яскраві кольори, які як не можна до речі підходять для літа. Також з'явилася нова техніка: багато майстрів не роблять чітку межу між контрастними кольорами, а створюють плавний перехід, схожий на омбре.
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Також з'явилася нова техніка: багато майстрів не роблять чітку межу між контрастними кольорами, а створюють плавний перехід, схожий на омбре.