Головні тенденції манікюру 2020 (Фото)

Ми зібрали найкрутіші варіанти дизайну, багато з яких ви точно захочете повторити.

Натуральна

Тренд на природність став популярний не лише в одязі і макіяжі, але і в манікюрі. Якщо у вас не виходить відростити довгі нігті, то, може, варто залишити цю ідею? Красиво виглядають акуратні нігті натуральної форми з нюдовим покриттям. Це — універсальний варіант манікюру, який буде доречний і в офісі із суворим дрес-кодом, і на крутій вечірці. Також можна вибрати лак яскравого, пастельного або навіть кислотного відтінку.

Мигдалеподібна

Форма «мигдаль» — одна з найпопулярніших. По-перше, вона подовжує пальці рук. Робить їх витонченіше, по-друге, виглядає дуже стильно і підходить багатьом дівчатам. Довжина може бути будь-якою, але краще за все мигдалеподібна форма виглядає на довгих нігтях. На коротких нігтях мало простору для цікавого дизайну. «Мигдаль» виглядає жіночно, ніжно, не так агресивно, як, наприклад, стилети.

М'який квадрат

В б'юті-світі йдуть суперечки про те, чи актуальна зараз квадратна форма нігтів. Одні вважають, що це пережиток минулого, відсилання до трешового гламуру 2000-х, інші вважають, що квадратні нігті з гострими кутами актуальні незважаючи ні на що. Ми пропонуємо зайняти позицію посередині — м'який квадрат. Ця форма виглядає більш обережно, жіночно, сучасно, особливо, якщо вибрати покриття в бежевих або пастельних відтінках.

Балерина

Форма «балерина» отримала таку незвичайну назву не просто так. Нігті, підпилені таким чином, за обрисами нагадують балетні пуанти. «Балерина» — це довгі нігті, що нагадують за формою стилети, але не загострені, а рівно спиляні на кінцях. Тому якщо ви не готові до стилетів, але хочете довгі нігті, то спробуйте форму «балерина». Відмінно виглядатимуть як ніжні, легкі кольори, так і більш насичені, соковиті. Багато також для дизайну використовують блискітки, втирку, невеликі стрази.

Модні тенденції літнього манікюру 2020

Серед модних тенденцій манікюру на літо 2020 можна знайти знайоме всім матове покриття. Ця техніка красиво виглядає як в пастельних відтінках, так і в більш яскравих кольорах. Крім того, можна зробити комбінований манікюр: один ніготь глянсовий, один — матовий, інший — з блискітками, четвертий — з малюнком, п'ятий ніготь однотонний з контрастною смужкою. Також часто роблять глянсове покриття з вкрапленнями матового. Така ідея дизайну підійде тим дівчатам, які надають перевагу спокійному манікюру, але не проти малюнків і візерунків.

Відмінно виглядатимуть як ніжні, легкі кольори, так і більш насичені, соковиті. Багато також для дизайну використовують блискітки, втирку, невеликі стрази.

Вони чудово виглядають як на глянсовому, так і на матовому покритті. Ніжні, зефірні кольори — новинка манікюру літа 2020. Нігті в пастельних кольорах класно поєднуються з засмагою, а також круто доповнюють літні образи. Можна їх прикрасити кольоровими стразами в тон лаку, але трохи темніше. Вийде трохи казковий, неземний манікюр.

Френч

Френч — незаперечна класика. Проте в цьому весняно-літньому сезоні намічається тенденція на кольоровий френч. Тобто, замість стандартного білого лаку, використовують більш яскраві кольори, які як не можна до речі підходять для літа. Також з'явилася нова техніка: багато майстрів не роблять чітку межу між контрастними кольорами, а створюють плавний перехід, схожий на омбре.

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Також з'явилася нова техніка: багато майстрів не роблять чітку межу між контрастними кольорами, а створюють плавний перехід, схожий на омбре.