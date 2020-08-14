"Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)

У світі моди важливо тримати руку на пульсі сучасних трендів, які змінюються кожен сезон.
Дизайнер Андре Тан, який відповідає за стиль безлічі українських зірок, стежить за тенденціями і ділиться фешн-порадами з підписниками в інстаграмі.
Літній гардероб модниць вже встиг поповнитися трендовими речами, які раніше рекомендував придбати модельєр. Тепер він назвав чотири наряди, на які не шкода витратитися зараз, щоб виглядати модно наступні 4 роки.
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Андре Тан зізнався, що цей наряд актуальний останні 5 років. Не меншу популярність дизайнер гарантує йому і на наступне п'ятиріччя.
Він зазначив, що таке плаття пастельного кольору завжди виглядає дорого і стильно.