"Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)

Український дизайнер поділився списком найактуальнішого одягу, який надовго приживеться у вашому гардеробі.

У світі моди важливо тримати руку на пульсі сучасних трендів, які змінюються кожен сезон.

Дизайнер Андре Тан, який відповідає за стиль безлічі українських зірок, стежить за тенденціями і ділиться фешн-порадами з підписниками в інстаграмі.

Літній гардероб модниць вже встиг поповнитися трендовими речами, які раніше рекомендував придбати модельєр. Тепер він назвав чотири наряди, на які не шкода витратитися зараз, щоб виглядати модно наступні 4 роки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official) 13 Авг 2020 в 6:13 PDT

Пальто в клітину напівприталеного крою

Андре Тан зізнався, що цей наряд актуальний останні 5 років. Не меншу популярність дизайнер гарантує йому і на наступне п'ятиріччя.

Плаття-футляр бежевого кольору

Він зазначив, що таке плаття пастельного кольору завжди виглядає дорого і стильно.