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Екс-ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо знялася в сексуальній фотосесії

Екс-ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо знялася в сексуальній фотосесії
Оновлено 14:25 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо стала головною героїнею рекламної кампанії колекції купальників власного бренду GAL Floripa.

39-річна модель показала кадри з нової відвертої фотосесії на сторінці бренду в Instagram.

Алессандра постала в стильних купальниках, продемонструвавши шикарну фігуру. Автором знімків став лос-анджелеський фотограф Мет Абаду. Також, Амбросіо постала на знімках топлес.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

Свій бренд пляжного одягу супермодель запустила ще весною 2019 року спільно з сестрою Алін і найкращою подругою Жизель.

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Чому GAL Floripa? Назва бренду - це акронім, утворений з перших букв імен його творців: Gisele + Alessandra + Aline, в той час як Floripa - відсилання до містечка Флоріанополіс, бразильському курорту, який дівчата часто відвідували в дитинстві і юності.

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Модель, Алессандра Амбросио, Фото.

Автор:

Телеграф
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