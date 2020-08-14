Екс-ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо знялася в сексуальній фотосесії

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо стала головною героїнею рекламної кампанії колекції купальників власного бренду GAL Floripa.

39-річна модель показала кадри з нової відвертої фотосесії на сторінці бренду в Instagram.

Алессандра постала в стильних купальниках, продемонструвавши шикарну фігуру. Автором знімків став лос-анджелеський фотограф Мет Абаду. Також, Амбросіо постала на знімках топлес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 6 Авг 2020 в 7:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 30 Июл 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 26 Июл 2020 в 8:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 8 Авг 2020 в 7:53 PDT

Свій бренд пляжного одягу супермодель запустила ще весною 2019 року спільно з сестрою Алін і найкращою подругою Жизель.

Чому GAL Floripa? Назва бренду - це акронім, утворений з перших букв імен його творців: Gisele + Alessandra + Aline, в той час як Floripa - відсилання до містечка Флоріанополіс, бразильському курорту, який дівчата часто відвідували в дитинстві і юності.