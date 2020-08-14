Екс-ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо знялася в сексуальній фотосесії

39-річна модель показала кадри з нової відвертої фотосесії на сторінці бренду в Instagram.
Алессандра постала в стильних купальниках, продемонструвавши шикарну фігуру. Автором знімків став лос-анджелеський фотограф Мет Абаду. Також, Амбросіо постала на знімках топлес.
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Свій бренд пляжного одягу супермодель запустила ще весною 2019 року спільно з сестрою Алін і найкращою подругою Жизель.
Чому GAL Floripa? Назва бренду - це акронім, утворений з перших букв імен його творців: Gisele + Alessandra + Aline, в той час як Floripa - відсилання до містечка Флоріанополіс, бразильському курорту, який дівчата часто відвідували в дитинстві і юності.