"Пливіть за течією": 53-річна Сальма Хайек оприлюднила фото в червоному купальнику

Відома голлівудська актриса Сальма Хайек порадувала шанувальників знімком з відпочинку. На знімку Сальма в червоному бікіні насолоджується релаксом, лежачи на спині на воді і демонструючи свої пишні груди.
Фото зроблено кимось із далека, але знято з такого ракурсу, що дуже добре видно пишний бюст голлівудської актриси.
"Пливіть за течією. Відпустіть себе", - написала актриса на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.
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Шанувальники оцінили як знімок так і форми актриси, засипавши її позитивними відгуками в коментарях: "Плаваючі пристрої дуже хороші", "Вона ніколи не потоне".