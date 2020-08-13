"Пливіть за течією": 53-річна Сальма Хайек оприлюднила фото в червоному купальнику

Відома актриса Сальма Хайек опублікувала в Instagram фотографію, де позує в басейні.

Відома голлівудська актриса Сальма Хайек порадувала шанувальників знімком з відпочинку. На знімку Сальма в червоному бікіні насолоджується релаксом, лежачи на спині на воді і демонструючи свої пишні груди.

Фото зроблено кимось із далека, але знято з такого ракурсу, що дуже добре видно пишний бюст голлівудської актриси.

"Пливіть за течією. Відпустіть себе", - написала актриса на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 11 Авг 2020 в 12:07 PDT

Шанувальники оцінили як знімок так і форми актриси, засипавши її позитивними відгуками в коментарях: "Плаваючі пристрої дуже хороші", "Вона ніколи не потоне".