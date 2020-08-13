Сусідка Опра: Принц Гаррі і Меган Маркл прикупили будинок в Санта-Барбарі

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл після відходу з королівської сім'ї таємно купили будинок в США, щоб ростити там свого сина Арчі.

ЗМІ стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекськські придбали будинок в мальовничій місцевості в 60 км на північ від Лос-Анджелеса, повідомляє видання People.

Скандальна пара переїхала в новий будинок ще в липні цього року. По сусідству в цьому ж районі живуть популярні телеведучі Опра Уїнфрі і Еллен Дедженерес.

Особняк в Санта-Барбарі герцоги Сассекські придбали 18 червня, за 14,7 мільйона доларів. Будинок площею 1 700 квадратних метрів з дев'ятьма спальнями і 16 ванними кімнатами в престижному районі Монтесіто розташований на території в 2,19 гектара.

Зазначимо, що це перша нерухомість, куплена подружжям спільно.

Як повідомлялося раніше, 11 серпня вийшла друком скандальна біографія принца Гаррі і Меган Маркл, яку склали королівські експерти Керолін Дюран і Омід Скобі. Книга опублікована під назвою Finding Freedom ( "Набуття свободи").

Також, нещодавно принц Гаррі і Меган Маркл звернулися до суду з проханням зупинити поширення фото їхнього сина, яке зробили папараці в їхньому дворі.