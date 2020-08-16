Мода 2020: бохо стиль для тих, хто хоче бути в тренді (Фото)

Багатошаровий, еклектичний, фактурний і трохи кумедний. Стиль бохо виник понад півстоліття тому, і сьогодні напрямок переживає другу молодість, завойовуючи серця нових шанувальників.

Жоден модний показ не проходить без моделей цього стилю. Дизайнери одягу щорічно вносять в нього нововведення і доповнення, роблячи їх універсальними. Фішка стилю в тому, що він підходить всім без винятку жінкам, в незалежності від віку і типу фігури. З ним можна створювати абсолютно різні образи, кожен з яких по-своєму цікавий. Давайте розглянемо, які саме варіанти стилю бохо пропонуються дизайнерами в поточному сезоні.

Літні бохо сукні 2020

Варіантів літніх суконь в стилі бохо безліч. У жаркий період, коли особливо хочеться яскравих кольорів, вони стають актуальними. Вільний крій в фасонах суконь-сорочок, тунік привертає хорошою вентиляцією легких тканин. Прикрашають наряди вишивками в мексиканському стилі, горловини платтів і рукава обробляють тонким мереживом, декоративними стрічками і тасьмою. Прикраса бахромою вважається найпопулярнішим декором. Кольори вбрання бохо тяжіють до природних земельною і пісочним відтінкам.

Джинси і штани в стилі бохо

Брюки і джинси вільного крою допомагають прихильницям стилю підтримувати його в своїх нарядах. Розкльошені моделі затребувані в літній період. Як правило, віддаю перевагу штани з високою талією і завдовжки до п'яти. Хоча, при поїздках до моря на відпочинок, модниці вибирають укорочені варіанти штанів, щоб можна було ходити по морському узбережжю без побоювання намокнути.

Верх в етнічному стилі

Різні за формою і забарвленням жилетки, туніки, сорочки або блузки допомагають створювати закінчені образи в стилі бохо. Поєднуючи їх між собою і доповнюючи вбрання брюками або спідницями в цьому ж стилі, можна досягти неймовірних за красою і стилем поєднань.

Білі лляні сукні та блузи з етнічними візерунками користуються особливою популярністю у молоді в літній період. Блузки поєднують з джинсами, шортами, спідницями і доповнюють легкої відкритої взуттям. Цей стиль відомий своєю багатошаровістю нарядів, тому доречно комбінувати сукні або комплекти з жилетами, декорованими бахромою.

Бохо взуття

Моделі взуття в стилі бохо відрізняються комфортом і зручністю. Легкі чобітки на плоскій підошві, прикрашені контрастними вставками зі шкіри або замша, сандалі з високою шнурівкою, ботильйони на низьких підборах відмінно підтримають образ, створений в етнічному стилі.

Сумки в стилі етно

Яскраві зручні і дуже місткі сумки у вигляді мішків на довгому ремінці подобаються багатьом дівчатам. Руки завжди вільні, об'ємні сумки дозволяють завантажувати їх всім необхідним: косметикою, портмоне, зошитами, блокнотами. Їх яскраво декорують намистинами, вишивками, смужками яскравих тканин, обробляють бахромою і тасьмою.

Аксесуари бохо

Натуральний стиль бохо-шик дає політ фантазії в питаннях застосування аксесуарів для створення стильного образу. Набирають популярність довгі намиста з кокосової шкаралупи, бірюзи, браслети і кольє з черепашок з перламутром, нанизаних намистин. Вони найкращим чином прикрашають модниць влітку, піднімаючи настрій яскравою палітрою.

Прихильницям яскравих фарб і комфорту потрібно поекспериментувати зі стильними образами в стилі бохо. Можливо, надалі він стане вашим улюбленим вибором. При поїздках до моря або на відпочинок ви оціните його неймовірну зручність і красу.