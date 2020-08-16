Скачать
Неділя, 16.08.2020
Зеленський про видачу "вагнеровців" Росії: Наслідки цього рішення будуть катастрофічними
Зеленський про видачу "вагнеровців" Росії: Наслідки цього рішення будуть катастрофічними
Наймасштабніший в історії: в Білорусі сьогодні проведуть марш свободи
Наймасштабніший в історії: в Білорусі сьогодні проведуть марш свободи
Українська тенісистка змінила громадянство
Українська тенісистка змінила громадянство
Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)
Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)

Мода 2020: бохо стиль для тих, хто хоче бути в тренді (Фото)

Мода 2020: бохо стиль для тих, хто хоче бути в тренді (Фото)
Оновлено 10:28 Сьогодні Телеграф formulakrasoty.com Фото: Instagram
Багатошаровий, еклектичний, фактурний і трохи кумедний. Стиль бохо виник понад півстоліття тому, і сьогодні напрямок переживає другу молодість, завойовуючи серця нових шанувальників.

Жоден модний показ не проходить без моделей цього стилю. Дизайнери одягу щорічно вносять в нього нововведення і доповнення, роблячи їх універсальними. Фішка стилю в тому, що він підходить всім без винятку жінкам, в незалежності від віку і типу фігури. З ним можна створювати абсолютно різні образи, кожен з яких по-своєму цікавий. Давайте розглянемо, які саме варіанти стилю бохо пропонуються дизайнерами в поточному сезоні.

Літні бохо сукні 2020

Варіантів літніх суконь в стилі бохо безліч. У жаркий період, коли особливо хочеться яскравих кольорів, вони стають актуальними. Вільний крій в фасонах суконь-сорочок, тунік привертає хорошою вентиляцією легких тканин. Прикрашають наряди вишивками в мексиканському стилі, горловини платтів і рукава обробляють тонким мереживом, декоративними стрічками і тасьмою. Прикраса бахромою вважається найпопулярнішим декором. Кольори вбрання бохо тяжіють до природних земельною і пісочним відтінкам.

 

Джинси і штани в стилі бохо

Брюки і джинси вільного крою допомагають прихильницям стилю підтримувати його в своїх нарядах. Розкльошені моделі затребувані в літній період. Як правило, віддаю перевагу штани з високою талією і завдовжки до п'яти. Хоча, при поїздках до моря на відпочинок, модниці вибирають укорочені варіанти штанів, щоб можна було ходити по морському узбережжю без побоювання намокнути.

 

 

Верх в етнічному стилі

Різні за формою і забарвленням жилетки, туніки, сорочки або блузки допомагають створювати закінчені образи в стилі бохо. Поєднуючи їх між собою і доповнюючи вбрання брюками або спідницями в цьому ж стилі, можна досягти неймовірних за красою і стилем поєднань.

 

Білі лляні сукні та блузи з етнічними візерунками користуються особливою популярністю у молоді в літній період. Блузки поєднують з джинсами, шортами, спідницями і доповнюють легкої відкритої взуттям. Цей стиль відомий своєю багатошаровістю нарядів, тому доречно комбінувати сукні або комплекти з жилетами, декорованими бахромою.

 

Бохо взуття

Моделі взуття в стилі бохо відрізняються комфортом і зручністю. Легкі чобітки на плоскій підошві, прикрашені контрастними вставками зі шкіри або замша, сандалі з високою шнурівкою, ботильйони на низьких підборах відмінно підтримають образ, створений в етнічному стилі.

 

 

Сумки в стилі етно

Яскраві зручні і дуже місткі сумки у вигляді мішків на довгому ремінці подобаються багатьом дівчатам. Руки завжди вільні, об'ємні сумки дозволяють завантажувати їх всім необхідним: косметикою, портмоне, зошитами, блокнотами. Їх яскраво декорують намистинами, вишивками, смужками яскравих тканин, обробляють бахромою і тасьмою.

 

 

Аксесуари бохо

Натуральний стиль бохо-шик дає політ фантазії в питаннях застосування аксесуарів для створення стильного образу. Набирають популярність довгі намиста з кокосової шкаралупи, бірюзи, браслети і кольє з черепашок з перламутром, нанизаних намистин. Вони найкращим чином прикрашають модниць влітку, піднімаючи настрій яскравою палітрою.

 

"Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)

Прихильницям яскравих фарб і комфорту потрібно поекспериментувати зі стильними образами в стилі бохо. Можливо, надалі він стане вашим улюбленим вибором. При поїздках до моря або на відпочинок ви оціните його неймовірну зручність і красу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Стиль, Бохо, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пандемія коронавірусу: в Лівані заявили про рекордну кількість інфікованих за добу
02 Дуа Липа виклала кліп на пісню Levitating, записану разом з Мадонною і Міссі Еліот (Відео)
03 Наймасштабніший в історії: в Білорусі сьогодні проведуть марш свободи
04 UFC: Вера нокаутував О'Меллі ударом у щелепу (Відео)
05 Кличко: У столиці за минулу добу COVID-19 виявлено у 146 осіб
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Путін і Лукашенко зідвонювались вже вдруге за вихідні
Путін і Лукашенко зідвонювались вже вдруге за вихідні
У Трампа в США помер молодший брат
У Трампа в США помер молодший брат
Коронавірус в ЗСУ: скільки військових хворіють COVID-19
Коронавірус в ЗСУ: скільки військових хворіють COVID-19
Льоди Гренландії продовжать танути і це загроза для 40% населення США
Льоди Гренландії продовжать танути і це загроза для 40% населення США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся