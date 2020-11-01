Негода - не привід одягатися нудно: Андре Тан розповів, як оживити осінні луки (Фото)

Андре Тан зізнався, що з настанням холодів йому стали часто приходити скарги від жінок на осінню депресію, адже звичайні наряди в їх гардеробі зазвичай складаються тільки з темних кольорів.

Як же правильно додати фарб і тим самим пожвавити осінні луки - пояснює український модельєр.

На своїй особистій сторінці в Інстаграмі Андре Тан зазначив, що спочатку потрібно почати з малого.

"Вам не набридло з року в рік купувати тільки чорну сумку? Як щодо яскравого акценту? Для початку підберіть одяг нейтральних відтінків, а потім доповніть образ яскравою сумочкою. Коли "увійдете в смак", навіть не помітите, як чорні аксесуари зникнуть назавжди", - пояснив модельєр.

Чорний не дорівнює практичний: "Повернемося до попереднього пункту. Те ж саме у взутті: люди бояться купувати не чорне взуття. Чому ви вважаєте тільки цей колір універсальним? Придивіться до темно-зеленого, коричневого або хоча б до графітового".

"А ви знаєте річ універсальнішу за темні джинси?" - запитав Тан. "Вам буде легко комбінувати шкіряні кольорові штани пастельних відтінків (ліловий, пісочний, блідо-жовтий, рожевий, м'ятний або блакитний) зі светрами грубої в'язки, водолазками і сорочками. Головне правило: забудьте про чорний колір".

Колготки - повноцінний елемент образу: "Замініть чорний колір в щільних колготках на колір капучино. А також приміряйте капронові колготи з візерунками або схемами. Будьте уважні, іноді стилістичні колготки додають тяжкість образу".

Полюбіть принти: "Ваш чорний монолук розвеселить клітина або горох! Спробуйте обіграти принт, підібравши в тон одного з його кольорів сумочку".

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