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Вчені виявили, що коронавірус призводить до безпліддя у чоловіків

Вчені виявили, що коронавірус призводить до безпліддя у чоловіків
13:47 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коронавірус може поставити хрест на людській цивілізації. До такого, вельми плачевного, висновку спонукає звістка, що прийшла з Китаю.

Звичайно, прямо про це ніхто не заявив, однак повідомлення уряду провінції Хубей, що повисіло на сайті лише кілька годин, призвело до сум’яття і страху багатьох людей. А вже звідти цей страх хвилями пішов усім світом.

Так от, повідомлення, що з’явилося на цьому сайті, свідчило, що чоловікам, які вже вилікувались від коронавіруса, слід перевіритися на безпліддя. Інакше кажучи – перевіритися на здатність до зачаття.

Виявляється, такі побоювання мають під собою грунт. Вірус COVID-19, або коронавірус, вельми генетично схожий з вірусом атипової пневмонії SARS. А той, у свою чергу, може викликати запалення яєчок і, як наслідок, призвести до безпліддя. Хоча й безпліддя – не єдиний неприємний наслідок такого вірусу. Через нього взагалі може відбуватися швидке згасання статевої функції чоловіків.

Щоправда, це повідомлення, повисівши кілька годин, зникло із сайту. Очевидно, медики вирішили передчасно не створювати паніки. Але від замовчування проблеми вона не зникне.

А якщо припустити, що коронавірус наздожене близько 70% населення земної кулі, як це прогнозують учені, то в результаті людство може опинитися на грані виродження. Чи не пора перед лицем такої загрози подумати про світовий банк людського генетичного матеріалу, якщо ми не хочемо вимерти, як динозаври.

Які чоловіки зовсім не приваблюють жінок

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, для чого в Україні запровадили карантин. Це потрібно не для того, аби зупинити захворювання, що в принципі неможливо, а щоб уповільнити темпи його поширення і грамотно розподілити зусилля медиків.

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Вирус, Чоловіки, Коронавірус, Covid-19, Безпліддя.
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