Які чоловіки за знаком Зодіаку не пробачають зрад

Новини шоу бізнесу:На жаль, не всі чоловіки здатні сприймати тривожну інформацію спокійно і адекватно, з-за чого вони влаштовують коханій грандіозний скандал з найменшого приводу.

А якщо жінка посміє вчинити зраду, то вони і зовсім можуть застосувати до неї фізичну силу.

Серед таких чоловіків виділяються певні зодіакальні представники, зрада яким може дуже дорого коштувати жінці.

Скорпіон

По своїй суті Скорпіони є жахливими ревнивцем, які підозрюють свою кохану навіть тоді, коли вона не давала жодного приводу засумніватися у своїй вірності. А ось якщо Скорпіони раптом дізнаються, що їх жінка виявилася зрадницею, то гучного скандалу не минути.

Чоловіки цього знака не тільки словесно принизять і образять жінку, але так само легко можуть перейти і до рукоприкладства, якщо жінка почне нахабно виправдовувати свій вчинок і лаятися у відповідь.

Але навіть на цьому Скорпіони не зупиняться, адже з-за своєї злопам'ятності вони намагатимуться перетворити життя своєї колишньої обраниці в справжнє пекло, підключаючи всі можливі зв'язки. Тому зраджувати Скорпіонам дуже небезпечно.

Лев

Дізнавшись про жіночу зраду, чоловіки цього знаку у більшості випадків виявляють стриманість і спокій, але йти на подальший контакт відмовляються навідріз.

Адже ті, хто зачіпає самолюбство Левів, і підриває їх величний статус, автоматично стають їх ворогами. Чоловіки цього знака миттєво викреслять зрадницю зі свого життя і більше ніколи навіть не привітаються з нею.

Якщо жінка почне благати пробачити її, Леви просто пройдуть повз, ніби її зовсім не існує. І хоч навколишні можуть порахувати дану поведінку жорстокою, для Лева це цілком нормально, адже зрада є для них найстрашнішим гріхом.

Овен

Чоловіки цього знака до зради ставляться неоднозначно, адже самі Овни можуть собі дозволити швидкоплинні інтрижки і флірт з іншими дамами, а ось їх обраниці так себе вести категорично заборонено.

Як тільки чоловіки цього знака дізнаються про зраду своєї жінки, то розбиратися в причинах і мотивах вони абсолютно не стануть. Овни закотять такий грандіозний скандал, що жінка багато разів пошкодує про свій вчинок.

Також в запалі емоцій Овни можуть розправитися з обраницею фізично. Причому про свій вчинок вони ні краплі не пошкодують, навіть якщо їм доведеться відповісти за це перед законом.

Подальші відносини зі зрадницею для Овнів просто неможливі, адже при вигляді неї у чоловіків цього знаку знову буде спалахувати агресія.

Козеріг

У питаннях вірності чоловіки цього знака досить категоричні, тому варто обраниці хоч раз зробити проступок, шляху назад вже не буде.

Козероги не стануть скандалити, з'ясовувати стосунки і розбиратися у всіх деталях зради, адже їм це абсолютно не цікаво, оскільки зрадниця перестає існувати для них як особистість. Козероги спокійно поділять майно і розлучаться з колишньою коханою без всяких зайвих емоцій.

Якщо ж жінка спробує умовити їх почати відносини заново, то Козероги дадуть відповідь холодною відмовою, а при наполегливості можуть проявити агресію.

Близнюки

Веселі представники цього знака не настільки категоричні у своїй поведінці, адже швидкоплинний флірт їх обраниці або листування з іншим чоловіком Близнюків анітрохи не зачепить.

А ось якщо справа дійде до фізичної зради, то чоловіки цього знака подібне терпіти не стануть і відразу вкажуть жінці на двері.

Оскільки Близнюки не вміють сильно прив'язуватися до коханої, то дуже швидко вони забудуть зрадницю і знайдуть собі іншу другу половинку.