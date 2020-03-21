До і після: чоловіки, які позбулися лисини (Фото)

Не кожному чоловікові легко примиритися з лисиною. Переважна частина суспільства досі асоціює розкішне волосся з молодістю, красою і хорошим здоров'ям. І для багатьох людей волосся є тим, що змушує їх відчувати себе привабливими, і чоловіки - не виняток. Коли людина втрачає волосся - по будь-якої причини - це може сильно вплинути на його світовідчуття. На щастя для лисіючих хлопців і чоловіків, сучасний розвиток науки і технологій пропонує різні способи вирішення цієї проблеми. І одне з них - те, що робить Філ Ринг (Phil Ring), що спеціалізується на "відшкодування" волосся (що, по факту, є наклеюванням індивідуально підібраного перуки), і його не хірургічні процедури мають величезне значення для багатьох молодих чоловіків.