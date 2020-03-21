Скачать
Вівторок, 24.03.2020
До і після: чоловіки, які позбулися лисини (Фото)
1 / 12

До і після: чоловіки, які позбулися лисини (Фото)

Не кожному чоловікові легко примиритися з лисиною. Переважна частина суспільства досі асоціює розкішне волосся з молодістю, красою і хорошим здоров'ям. І для багатьох людей волосся є тим, що змушує їх відчувати себе привабливими, і чоловіки - не виняток. Коли людина втрачає волосся - по будь-якої причини - це може сильно вплинути на його світовідчуття. На щастя для лисіючих хлопців і чоловіків, сучасний розвиток науки і технологій пропонує різні способи вирішення цієї проблеми. І одне з них - те, що робить Філ Ринг (Phil Ring), що спеціалізується на "відшкодування" волосся (що, по факту, є наклеюванням індивідуально підібраного перуки), і його не хірургічні процедури мають величезне значення для багатьох молодих чоловіків.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Чоловіки, Волосся, Чоловіки з волоссям.
11:28 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся