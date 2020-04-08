Які риси характеру чоловіки не люблять в жінках

Новини шоу бізнесу:ому одних жінок чоловіки готові наполегливо добиватися, а кілька побачень з іншими не викликає бажання продовжувати стосунки?

Якщо він не передзвонює і не відповідає на повідомлення, можливо, його щось злякало, пише psychologies.ru.

1. Минуле тягне вас назад

Усім доводиться час від часу стикатися з труднощами. Уявіть, що це валізи, якими ми обростаємо по мірі руху життєвим шляхом. Одні, продовжуючи подорож, здають їх в багаж, інші воліють тягнути і розповідати про вміст. Чоловіки, які налаштовані на пошук відносин, намагаються уникати попутників, які скаржаться на долю. Чоловіки допоможуть нести важке, але лише за умови, що ви самі випромінюєте легкість.

2. Ви не приваблюєте його фізично

На початку відносин чоловіками рухає фізичний потяг, така фізіологія. Відчуваючи, що жінка недостатньо приваблює, вони намагатимуться задовольнити сексуальну цікавість, але не продовжать відносин.

3. Ви не дотримуєтесь правильної дистанції

Чоловікам потрібно, щоб жінка виявляла до них інтерес. Разом з тим чоловіки відчувають дискомфорт, якщо вона зазіхає на весь життєвий простір. Це говорить про недостатню впевненість у собі і недовіру до обранця. Чоловік малює картину майбутніх відносин, в яких йому доведеться жити без права на хобі, зустрічі з друзями, це його лякає.

4. Ви здаєтеся йому меркантильною

Чоловікам неприємно, коли їх розглядають як гаманець. Може, деякі згодні на операцію: матеріальні блага в обмін на жіночу увагу. Однак якщо чоловік шукає відносин, в більшості випадків бачить маніпуляції.

Риси, які подобаються чоловікові. Можливо, у вас він їх не бачить.

1. Спокій

Чоловікам важливий баланс: романтика не повинна відволікати від важливих справ і досягнень.

Чоловік сприймає жінку як помічника на шляху до перемог, спроби перетворити відносини на нескінченну драму з бурхливими переживаннями, розмовами, сльозами здаються перешкодою на шляху вперед.

2. Впевненість у собі

Чоловікові комфортно з тією жінкою, яка знає собі ціну і не відчуває потреби в постійному підтвердженні того, що її люблять і цінують. Невпевнені в собі жінки бояться втратити відносини, а значить, моніторять всі дії і ревнують з приводу і без.

3. Незалежність

Більшість чоловіків не боїться відповідальності, але не хочуть виявитися тією людиною, від якої залежить благополуччя. Автономність жінки і уміння покладатися на себе набагато привабливіше, ніж спроби перетворити партнера в центр життя, за умови, що це не показна демонстрація.

Чоловікові подобається відчувати, що ви обрали саме його

Чоловіки - мисливці, це закладено природою. Вони ревнують до всіх, хто підходить дуже близько до кордонів, а значить, робить замах на жінку, в якій зацікавлені. Якщо помічають, що дама серця сама охоче починає фліртувати, то розуміють: кордони постійно будуть в небезпеці, доведеться тримати кругову оборону. Чоловіки розуміють, коли жінці потрібно підтвердження своєї значущості в очах інших чоловіків.

Невже чоловік ніколи не проявить інтересу до жінки, яка не вписується в ці рамки?

Все не так однозначно: якщо нова знайома, незважаючи на попереджувальні "червоні прапорці", все одно хвилює чоловічу уяву, чоловік може поставитися до спілкування з нею як до пригоди або навіть переступити через інтереси і очевидний дискомфорт і піти далі. Але на це зважаться лише одиниці.