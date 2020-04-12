За якими професіями чоловіки обирають собі жінок

Новини шоу бізнесу:Чи справді для чоловіків так важлива професія жінки.

Чоловіки дуже серйозно підходять до питання вибору супутниці життя, і у них є ряд критеріїв, за якими вони визначають ідеальних дружин. За результатами дослідження чоловіки назвали шість жіночих привабливих професій. Проте не варто засмучуватися, якщо в їх числі немає вашої, адже в житті все набагато різноманітніше, і всі ми знаходимо супутників життя, яким по душі і наша зовнішність, і покликання, і характеh.

Більшість опитаних чоловіків зізналися, що їм подобаються творчі професії, які допомагають дівчатам розкритися і не бути «банальними». Вони впевнені, що творчість накладає особливий відбиток на характер дівчат, роблячи їх загадковими та креативними, здатними бачити світ у яскравих фарбах і помічати деталі, які більшість людей залишають без уваги. У дослідженні допомогли і дівчата, які підтвердили, що вони не залишаються без чоловічої уваги та часто отримують пропозиції піти на побачення. Небайдужі чоловіки до професій візажиста, фотографа, дизайнера.

Ще одна професія, яка привертає чоловічу увагу — журналістика. Представникам сильної статі подобаються діяльні й активні дівчата, особливо ті, що працюють на телебаченні. Чоловіки відзначають, що журналістки володіють вольовим характером, у них є чітка життєва позиція. Чоловіки кажуть, що з журналісток виходять прекрасні дружини, здатні піклуватися про сім'ю і кохану людину, приймати швидкі та правильні рішення, не сперечатися через дрібниці.

Не залишають без уваги жінок, що працюють в області медицини. Ця професія оповита таємницями та навіть своєрідною романтикою, яка приваблює чоловіків. Багато хто з чоловіків зізналися, що небайдужі до білих халатів, що підкреслюють фігури дівчат. Попри те, що професія виглядає привабливо, не всі чоловіки згодні без зволікання брати в дружини лікарів, особливо хірургів або робітниць швидкої допомоги. Вони прекрасно розуміють, що час, проведений на роботі, становить значну частину життя цих дам.

Не залишаються без уваги дівчата, які обрали шлях юристів. Ця професія також приваблює чоловіків, які кажуть про непохитний характер обраниць, яких їм доводиться завойовувати. З урахуванням того, що всі чоловіки за своєю природою є мисливцями, їм дуже подобається домагатися розташування дівчат цієї професії.

Насправді чоловіки називали ще безліч професій, і перераховані шість набрали максимальну кількість позитивних відгуків. Дівчатам, сфера діяльності яких лежить не в цих областях, не варто засмучуватися, адже чоловіки оцінюють майбутніх обраниць не тільки з обраної професії. Важливо, щоб супутниця життя підходила саме їм, володіла особливими рисами характеру, і не обов'язково нею повинна стати модель з обкладинки глянсового журналу з дипломом юриста і фотографією в якості хобі.