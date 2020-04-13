Скачать
Понеділок, 13.04.2020
В регіони лікарям надійшли додаткові гроші
В регіони лікарям надійшли додаткові гроші
Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
Фарбуємо великодні яйця за допомогою звичайних серветок
Фарбуємо великодні яйця за допомогою звичайних серветок

Чого хочуть чоловіки кожного знаку Зодіаку

Чого хочуть чоловіки кожного знаку Зодіаку
21:55 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Чого хочуть чоловіки? Найбільш очевидною відповіддю буде cекс, і так, чоловіки, як і жінки, мають потребу в ньому.

Але яким би чудовим він не був, цього недостатньо, щоб зв'язати пару назавжди. В доповнення до здорових статевих відносин пару об'єднують спільні цілі, інтереси і любов, адже всі ми маємо емоційні потреби. Давайте дізнаємося, чого ж насправді чекає від вас хлопець, відштовхуючись від його знаку зодіаку.

Овну необхідно прийняття

Овни настільки сповнені впевненості і енергії, що вам і в голову не прийде думка про їх страх бути відкинутими. Якщо Овен буде на 100% впевнений, що ви приймаєте його таким, який він є і ніколи не відвернетеся від нього, ваші стосунки перейдуть на якісно новий рівень.

Телець хоче надійності

Телець може бути впертим і рішучим, але під цією маскою ховається хлопець, спраглий безпеки. Покажіть йому, що ви завжди встанете на його сторону, і що він може розраховувати на вашу підтримку, навіть якщо він не правий. Повірте, він відкриє вам своє серце.

Близнюкам підійде відмінний співрозмовник

Мозок Близнюків прискорюється за частку секунди, вони можуть думати так само швидко, як і говорити. Близнюки сповнені ідей і гумору, і люблять ділитися ними з людьми. Якщо ви в змозі встигати за ними і бути не тільки прекрасною співбесідницею, але і фантастичною слухачкою, вважайте, що він у вас в кишені.

Раку вимагається терплячість

Рак може бути примхливим, а все тому, що він відчуває бурю емоцій. Такий чоловік потребує терплячої партнерці, яка слухає його з відкритим серцем і не засуджує. Головне – проявляти турботу і спокійно його вислуховувати, не думаючи при цьому про список покупок.

Леву потрібно проявити себе героєм

Лев любить бути в центрі уваги. Йому потрібен хтось особливий, готовий оцінити його хоробрість, мужність і силу. Якщо ви змусите Лева почувати себе непереможним, він лагідно згорнеться у ваших ніг і буде вірно любити вас до кінця життя.

Діві необхідна подяку

Діва може бути банальною і вимогливою. Чоловіки цього знака люблять, щоб все було так, як належить. Якщо ви вирішите почитати одну з його книг, виставлених на полицях в алфавітному порядку, обов'язково покладіть її на місце, інакше скандалу не минути! Коли Діва вирішує проблему для вас, нехай він знає, що ви вдячні за це.

Терези не виносять упередженості

Хоча Ваги – масштабний знак, вони не виносять, коли їх судять. Все, що їм потрібно – безумовна любов і знання того, що ви не залишите їх. Однак не давайте їм розслабитися і обзавестися поганими звичками. Все добре в міру.

Скорпіону потрібна чесність

Так, він багато чого не просить, просто бути чесною з ним. Скорпіони можуть збрехати по будь-якому приводу і вважають за краще, щоб поряд був не такий страшний брехун. Якщо ви покажете Скорпіону свою любов до правди, вони довіряться вам і спланують довгострокові відносини.

Стрілець залежить від відкритих можливостей

Якщо ви закриті і не зацікавлені в розширенні кордонів, ви не підходите Стрільцеві. Їм необхідні постійні зміни та партнер з таким же ентузіазмом для подорожей і зустрічей з новими людьми. Якщо покажете Стрільцеві, наскільки ви відкриті до новизни, вони будуть впевнені, що знайшли споріднену душу і не захочуть розлучатися з вами.

Козеріг бажає зрілу половинку

Козероги не ладнають з людьми, які відмовляються привести своє життя в порядок і рости над собою. Козеріг вважає, що партнер їм потрібен, коли у вас одні цінності і життєві цілі на двох. Ви повинні бути фінансово стабільною, але в той же час усвідомлювати важливість сім'ї. Покажіть Козерогові, що ви рівні в усіх відношеннях, і вони, безумовно, побачать вас в якості дружини.

За якими професіями чоловіки обирають собі жінок

Водолій потребує незалежності

Якщо ви з когорти тих людей, яких не хвилює, що думають інші, і живете у власному ритмі, то ви сумісні з Водолієм. У чоловіка-Водолія яскрава індивідуальність, він упевнений в собі і здатний піклуватися як про інших, так і самому собі. Ви уб'єте Водолія своєю оригінальністю і непередбачуваністю.

Риби жадають милосердя

Риби - творчі і безкорисливі особистості. Вони завжди допоможуть в біді, і, якщо ви опинитеся спорідненою душею, готовою прийти на допомогу і яка проявляє турботу про інших, Риби будуть впевнені, що зустріли свою другу половинку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Характер, Чоловіки, Жінки, Стосунки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою: Google представив новий Doodle
02 МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19
03 Інфікованих коронавірусом у світі 1,8 мільйонів осіб
04 Який відсоток українців буде інфікований на Covid-19
05 Медики Івано-Франківської області заражені на коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ухвалили зміни до держбюджету 2020 року
Ухвалили зміни до держбюджету 2020 року
Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин
Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин
Як безпечно для психіки пережити карантин батькам з дітьми
Як безпечно для психіки пережити карантин батькам з дітьми
Який базовий гардероб радить дизайнер Андре Тан
Який базовий гардероб радить дизайнер Андре Тан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся