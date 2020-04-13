Чого хочуть чоловіки кожного знаку Зодіаку

Новини шоу бізнесу:Чого хочуть чоловіки? Найбільш очевидною відповіддю буде cекс, і так, чоловіки, як і жінки, мають потребу в ньому.

Але яким би чудовим він не був, цього недостатньо, щоб зв'язати пару назавжди. В доповнення до здорових статевих відносин пару об'єднують спільні цілі, інтереси і любов, адже всі ми маємо емоційні потреби. Давайте дізнаємося, чого ж насправді чекає від вас хлопець, відштовхуючись від його знаку зодіаку.

Овну необхідно прийняття

Овни настільки сповнені впевненості і енергії, що вам і в голову не прийде думка про їх страх бути відкинутими. Якщо Овен буде на 100% впевнений, що ви приймаєте його таким, який він є і ніколи не відвернетеся від нього, ваші стосунки перейдуть на якісно новий рівень.

Телець хоче надійності

Телець може бути впертим і рішучим, але під цією маскою ховається хлопець, спраглий безпеки. Покажіть йому, що ви завжди встанете на його сторону, і що він може розраховувати на вашу підтримку, навіть якщо він не правий. Повірте, він відкриє вам своє серце.

Близнюкам підійде відмінний співрозмовник

Мозок Близнюків прискорюється за частку секунди, вони можуть думати так само швидко, як і говорити. Близнюки сповнені ідей і гумору, і люблять ділитися ними з людьми. Якщо ви в змозі встигати за ними і бути не тільки прекрасною співбесідницею, але і фантастичною слухачкою, вважайте, що він у вас в кишені.

Раку вимагається терплячість

Рак може бути примхливим, а все тому, що він відчуває бурю емоцій. Такий чоловік потребує терплячої партнерці, яка слухає його з відкритим серцем і не засуджує. Головне – проявляти турботу і спокійно його вислуховувати, не думаючи при цьому про список покупок.

Леву потрібно проявити себе героєм

Лев любить бути в центрі уваги. Йому потрібен хтось особливий, готовий оцінити його хоробрість, мужність і силу. Якщо ви змусите Лева почувати себе непереможним, він лагідно згорнеться у ваших ніг і буде вірно любити вас до кінця життя.

Діві необхідна подяку

Діва може бути банальною і вимогливою. Чоловіки цього знака люблять, щоб все було так, як належить. Якщо ви вирішите почитати одну з його книг, виставлених на полицях в алфавітному порядку, обов'язково покладіть її на місце, інакше скандалу не минути! Коли Діва вирішує проблему для вас, нехай він знає, що ви вдячні за це.

Терези не виносять упередженості

Хоча Ваги – масштабний знак, вони не виносять, коли їх судять. Все, що їм потрібно – безумовна любов і знання того, що ви не залишите їх. Однак не давайте їм розслабитися і обзавестися поганими звичками. Все добре в міру.

Скорпіону потрібна чесність

Так, він багато чого не просить, просто бути чесною з ним. Скорпіони можуть збрехати по будь-якому приводу і вважають за краще, щоб поряд був не такий страшний брехун. Якщо ви покажете Скорпіону свою любов до правди, вони довіряться вам і спланують довгострокові відносини.

Стрілець залежить від відкритих можливостей

Якщо ви закриті і не зацікавлені в розширенні кордонів, ви не підходите Стрільцеві. Їм необхідні постійні зміни та партнер з таким же ентузіазмом для подорожей і зустрічей з новими людьми. Якщо покажете Стрільцеві, наскільки ви відкриті до новизни, вони будуть впевнені, що знайшли споріднену душу і не захочуть розлучатися з вами.

Козеріг бажає зрілу половинку

Козероги не ладнають з людьми, які відмовляються привести своє життя в порядок і рости над собою. Козеріг вважає, що партнер їм потрібен, коли у вас одні цінності і життєві цілі на двох. Ви повинні бути фінансово стабільною, але в той же час усвідомлювати важливість сім'ї. Покажіть Козерогові, що ви рівні в усіх відношеннях, і вони, безумовно, побачать вас в якості дружини.

Водолій потребує незалежності

Якщо ви з когорти тих людей, яких не хвилює, що думають інші, і живете у власному ритмі, то ви сумісні з Водолієм. У чоловіка-Водолія яскрава індивідуальність, він упевнений в собі і здатний піклуватися як про інших, так і самому собі. Ви уб'єте Водолія своєю оригінальністю і непередбачуваністю.

Риби жадають милосердя

Риби - творчі і безкорисливі особистості. Вони завжди допоможуть в біді, і, якщо ви опинитеся спорідненою душею, готовою прийти на допомогу і яка проявляє турботу про інших, Риби будуть впевнені, що зустріли свою другу половинку.