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Причини, чому хлопець не відписує дівчині

Причини, чому хлопець не відписує дівчині
01:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Дівчата можуть вигадати тисячу дивних відмовок у таких випадках, але насправді є лише дві причини, чому він не пише.

Більшість випадків, коли ви надсилаєте текстове повідомлення, а у відповідь отримуєте лише тишу означають, що людина, яка прочитала це повідомлення, не одразу може відповісти, пише видання Yourtango.

Адже хлопець не повинен надсилати вам відповідь щоразу, коли він отримує кожне СМС. Зрештою, він в цей час може бути за кермом або мати важливі справи.

Проте якщо ваш обранець не відповідає кілька годин чи днів поспіль, то на це є лише дві причини.

Він більше не хоче вас бачити

Якщо ваш хлопець перейшов на беззвучний режим, коли ви телефонуєте, то цілком можливо, що він намагається припинити з вами спілкування, просто зникнувши з вашого життя.

Так, це некрасиво, незріло і взагалі є боягузтвом. Тому ви заслуговуєте на більше.

Що кажуть чоловіки у такому випадку:

"Ці стосунки закінчені. Ось про що це говорить. Він просто занадто боягузливий, щоб сказати це вголос, і він просто хоче, щоб ви це зробили".

"Мабуть, головна причина полягала в тому, що він вас не любив так сильно, як вважав. Я знаю, що це відстійно, але, принаймні, він не витрачатиме більше вашого часу".

"Для нього це було не так добре, як для вас. Якби він був у вас закоханий, то відповів би".

"Можливо, він просто хотів сексу. Він досяг своєї мети і тепер хоче зникнути з вашого життя".

Він має мало досвіду, щоб говорити з вами про щось

Є й такі моменти, коли він не знає, про що з вами розмовляти. Відверто кажучи, базова здатність спілкування повинна бути мінімальною вимогою, коли мова йде про стосунки з кимось.

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Просто пам’ятайте, що якщо чоловік зацікавлений у продовженні довготривалих стосунків з вами, він відповідатиме вам, а не гратиме в "мовчанку".

Ось як відповіли чоловіки в цьому питанні:

"Коли я не надсилаю повідомлення комусь, то це через те, що я зараз не хочу говорити з ним".

"Єдиний раз, коли я проігнорую текст від жінки, це коли очікується серйозна розмова, і я знаю, що ще не готовий до неї".

"Він, мабуть, просто хоче провести час з друзями та піти на вечірку".

"Деякі люди помилково вважають, що таке очікування робить їх більш крутими".

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Все по темі:

Смс, Чоловіки, Стосунки, Повідомлення, Комунікація.
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