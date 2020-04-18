Як чоловік, залежно від знаку Зодіаку, йде від своєї другої половинки

Новини шоу бізнесу:"Давай залишимося друзями", - раптом каже ваш єдиний, адже ще вчора ви сиділи в обнімку і обговорювали, як будете жити довго і щасливо!

Що ж пішло не так? Ми допоможемо розібратися, що потрібно чоловікам різних знаків Зодіаку і як дізнатися, що він готовий розірвати відносини.

Овен

Імпульсивний, гарячий, пристрасний, він любить завжди бути на висоті, виглядає з голочки і дівчину шукає собі під стать. Якщо ти яскрава, сексуальна, любиш веселі вечірки і завжди в центрі уваги, то Овен напевно зацікавиться тобою. Однак не поспішай давати йому позитивну відповідь, Овен любить завойовувати свою обраницю. Овну необхідно постійно кидати виклик, у ньому вирують емоції, і душа вимагає чогось нового кожен день. При цьому він не зазнає критики в свою адресу і верховенство дівчат у відносинах, він вважає себе ідеалом і його не хвилює чужа думка. Тобі по душі розмірене і спокійне життя? Тоді Овен швидко втратить інтерес, ти одразу помітиш, як він перестав захоплюватися тобою, розбурхувати божевільними ідеями. Він стане затримуватися на роботі і буде віддалятися, поки не зникне з твого життя назавжди. Овни не йдуть зі скандалом і часто зберігають теплі стосунки з партнером, але не варто гріти себе надіями, для нього це не більше, ніж дружба.

Телець

Чарівні і ніжні натури. Вміють тонко відчувати дівчину і вгадувати бажання наперед, поруч з ним ти точно будеш відчувати себе коханою. Скромний Телець має спокійний характер, його важко вивести з себе, також він рідко йде перший на контакт, йому подобаються сміливі та впевнені дівчата, здатні зробити перший крок. За своєю природою Телець сім'янин, він цінує домашній затишок і комфорт, вважає, що головним у сім'ї може бути тільки чоловік, тому варто тобі засумніватися в його правоті, будь готова до скандалу. Навіть не думай йому вказувати, він не терпить контролю і буде доводити тобі свою точку зору, навіть якщо вона не є правильною. Ще Тельці дуже ревниві. Телець дуже важко йде з відносин і намагається до останнього шукати інші шляхи вирішення проблеми, домовлятися, йти на компроміс, але коли розуміє, що ситуацію вже не виправити, в одну хвилину збере речі і грюкне дверима. Після розставання Телець зникне з твого життя безслідно, для нього розрив занадто серйозна травма і він ще довго буде його переживати.

Близнюки

Підходить до питання відносин раціонально і ніколи не кидається у вир з головою. Промовистий, воліє відносини без зобов'язань і рідко закохується. Щоб звернути на себе увагу Близнюка, потрібно виглядати розкішно і перебувати в центрі уваги, вони люблять очима. У відносинах будь готова проявляти ініціативу, він із задоволенням тебе підтримає, оскільки легкий на підйом і не переносить нудьгу. Однак за ним ти не будеш як за кам'яною стіною, Близнюк звик, що ти сама в силах розібратися з проблемами. Він не переносить скандалів, істерик. Оскільки Близнюки не прив'язуються, то піти від тебе не складе великої праці. Він все частіше буде пропадати без попередження, робити вигляд, ніби тебе зовсім немає і акуратно зникне назовсім. Він швидко забуде все, що вас пов'язувало. Лише зрідка в компанії друзів буде згадувати про ваші відносини, які отруювали йому життя.

Рак

Чоловік-Рак привабливий, при цьому дуже потайний і таємничий, що притягує дівчат як магніт. Цінує постійність і стабільність, схильний будувати серйозні стосунки і не любить легковажних дам. Рак любить відчувати себе в центрі уваги, шукай загальні інтереси, приділяй йому більше часу, і він обдарує тебе ніжністю і любов'ю. При цьому Рак любить вразливих і чутливих дівчат. У відносинах не потерпить холодність і байдужість, критику в свою адресу. Він не буде влаштовувати скандали, а почне поступово йти в себе, перестане відповідати на питання, що буде зводити спілкування до мінімуму. Щоправда думка про самотність настільки лякає Рака, що найчастіше він повертається до своєї партнерки і пропонує почати все з початку. Не ведися на це: пішовши одного разу Рак вже ніколи не знайде щастя у ваших стосунках.

Лев

У Лева пристрасний і емоційний характер. Він ніколи не погоджується на менше, в тому числі і у виборі супутниці життя. Будь готова до постійних безумств, випробувань і нестримним емоціям. Крім цього, Леву необхідний міцний тил, він повинен відчувати впевненість у партнерці. Тобі доведеться викладеться на повну, щоб відповідати його вимогам, але це того варто. Чоловік-Лев зробить усе, щоб ти ні в чому не потребувала, буде вирішувати проблеми, балувати подарунками, огорне ласкою і теплом. Лев не терпить глузування, будь-яка критика вибиває його з колії, а якщо говорити йому наперекір, то він серйозно замислиться про розрив відносин. Твій ненаглядний перетвориться в грубіяна, стане агресивним і буде навмисно провокувати скандали. Він висловить тобі все, що накипіло, збере речі і грюкне дверима. Починаючи з цього моменту ти перестанеш для нього існувати. Навіть при випадковій зустрічі на вулиці, Лев зробить вигляд, що не знає тебе, навіть якщо глибоко в душі не може забути.

Діва

У Діви чіткий і поміркований характер. Не любить кидатися в авантюри і воліє стабільність у всьому. Сімейне вогнище для Діви найголовніше і вже при першій зустрічі він почне приміряти тобі роль господині. Він у всьому цінує практичність, навіть при виборі подарунка завжди звертає увагу на ціну, марнотратство не в його смаку. Якщо ти не вмієш жити за графіком і спонтанність твоє друге ім'я, то з Дівою відносини не складуться. Йому складно буде зрозуміти необдумані витрати, він ніколи не зірветься в пошуках пригод. Діви неохоче йдуть з відносин, навіть якщо вони можуть доставляти йому дискомфорт. Однак якщо він зрозуміє, що розрив обґрунтований, піде мовчки, без скандалів та іншої показухи. Діва вважає, що ти сама все розумієш і немає сенсу щось пояснювати.

Терези

Галантний і ввічливий, так можна в двох словах описати чоловіка Терези. Поруч з ним ти будеш відчувати себе, як на пишному прийомі в одному з палаців 18 століття. Акуратні, але зачаровуючі компліменти, промениста посмішка та грайливий погляд крадькома просто зведе тебе з розуму. При цьому в ньому немає зайвої строгості, він із задоволенням підтримає бесіду і погодиться гуляти удвох до ранку. Чоловік-Терези досить поступливий і готовий прийняти твою точку зору, лише б уникнути спору або скандалу. Якщо ти шукаєш людину, яка здатна вдарити кулаком по столу, то це не про Терези. Вони не люблять, коли ти намагаєшся вчити життю, прискіпуєшся. Терези дуже довго і важко розлучаються зі своєю другою половинкою, можуть місяцями думати, чи не роблять помилку, може бути варто налагодити стосунки? Через свою природну скритність, Терези практично не подають тривожних симптомів, хіба що ти можеш помітити, що він став менш уважним і все більше витає в хмарах. Йдуть Терези спокійно з твердо прийнятим рішенням не повертатися ніколи.

Скорпіон

Якщо раптом тобі стало здаватися, що ти нудно живеш, почни зустрічатися з чоловіком-Скорпіоном. Пристрасний і чуттєвий він в одну мить може перетворитися на холодного і задумливого. Сьогодні він пропонує тобі їхати в Бангкок за пригодами, але через секунду вже хоче лежати в самоті на улюбленому дивані. При цьому він притягує до себе дівчат як магніт. Скорпіони дуже люблять експерименти, в тому числі і в ліжку, з ним ти можеш відкрити нові грані можливого. У відносинах Скорпіони ненавидять фальш і брехню, так що не грай з вогнем, він все одно тебе розкусить і буде довго пам'ятати про це. Розлучаються Скорпіони важко, для них прийняти той факт, що все скінчено - непросте завдання. Найчастіше вони намагаються обережно натякнути партнеру, що їх не влаштовує те, що відбувається. Якщо ніяких дій з твого боку не буде, то Скорпіон замикається в собі і потихеньку планує своє подальше життя вже без тебе. Одного разу він збере валізи і зі сльозами на очах піде за двері. Швидше за все, ви більше ніколи не побачитеся, хоча він не буде тримати зла на тебе й, можливо, згадає з посмішкою.

Стрільці

Позитивний і енергійний знак, з упевненістю береться за нову справу і доводить її до кінця, не втрачаючи ентузіазму. Стрільці завжди хочуть знати якомога більше, мають нескінченну енергію, приваблюють своєю добродушністю і простотою, хоча деколи занадто прямолінійні. У відносинах Стрільцеві важливо знайти однодумця. Вони легко і сильно закохуються, але ненадовго, їх почуття тривають рівно до того моменту, поки він буде бачити вогонь в очах. Але як тільки тобі захочеться пригальмувати, він одразу побіжить до іншої, щоб продовжити свою яскраву та незабутню подорож. Ти відразу помітиш, що щось пішло не так. Твій ненаглядний буде виїжджати в тривалі відрядження, пізно повертатися з роботи, часто йти в бар з друзями, одним словом, усіляко розширювати свою свободу, а разом з нею і прірву між вами. Стрілець піде, коли йому остаточно стане нудно поруч з тобою, при цьому обов'язково попередить про своє рішення завчасно і постарається зробити так, щоб ваше розставання пройшло мирно.

Козеріг

Розважливий і холодний знак. Найбільше в житті не любить витрачати час даремно. Як правило, єдина коханка у Козерогів - це робота. Козеріг не володіє особливим красномовством, не дарує дорогих подарунків і не часто говорить «я тебе люблю». Але сказавши це один раз, від своїх слів не відступиться. У жінці Козероги цінують скромність, хазяйновитість, інтелігентність. Йому не потрібна безбашена дама, яка готова в будь-яку хвилину піти у всі тяжкі. Якщо справа доходить до розриву, для Козерога це справжня травма. Він рідко перший йде на цей крок, але якщо ти постійно кидаєш йому виклик, влаштовує скандали і не вважаєшся з його думкою, то довго він терпіти не стане. З кожним днем він все більше буде замикатися в собі, перестане звертати на тебе увагу, почне ігнорувати твої прохання і в підсумку запропонує розлучитися. Внутрішня інтелігентність не дозволить йому кричати на дівчину або сховатися без попередження, він постарається зробити розрив безболісним для вас обох, хоча сам ще нескоро зможе тебе забути.

Водолій

Творча особистість, любить проводити час з друзями, душа компанії, цікавий і чуйний чоловік. Водоліям цікаво щоразу дізнаватися щось нове не тільки в повсякденному житті, але і в любові. Непостійний, вітряний, мрійливий, з ним ніколи не буде нудно. Якщо хочеш, щоб Водолій тебе помітив, ніколи не розкривай йому всі карти, у дівчині він особливо цінує загадку і неприступність. Будь доброзичлива і відкрита. Зверни увагу, Водолій швидко втомлюється від одноманітності і тому часто змінює дівчат як рукавички. Він терпіти не може істеричок, які з кожного приводу влаштовують розбір польотів, хоча приводів може бути чимало. Якщо тримати Водолія на короткому повідку і вимагати серйозних стосунків, то він втече - тільки п'яти блиснуть. Ти помітиш, що він всіляко намагається показати свою значимість, наприклад, навмисно змусить ревнувати або в бесіді відзначить, що начальник знову призначив його за старшого на час відрядження (і це не дивно, адже він єдина людина, на якого можна покластися...). Іншими словами, Водолій захоче показати, наскільки крутого хлопця ти втратила і, коли він переконається, що ти напевно будеш жаліти і страждати, то з високою піднятою головою піде.

Риби

Невиправні романтики, ніжні, чутливі Риби. З ними легко знайти спільну мову, вони завжди готові підтримати у важку хвилину і допомогти тобі у справах. Риби дуже чутливі і емоційні натури, цінителі прекрасного. Вони важко йдуть на контакт, їм подобаються впевнені і доброзичливі дівчата і, як тільки він зацікавиться тобою, буде носити на руках. Чоловік-Риби - прекрасний сім'янин, цінує затишок і комфорт, і душі не чує в своїй обраниці. Риби готові мріяти про високе, але при цьому абсолютно ігнорують щоденні клопоти, тому будь готова нести домашню рутину на собі. Чоловік-Риби не любить глузувань і уїдливі коментарі в свою адресу, і якщо його постійно підбивати, він вирішить, що тобі немає місця в його світі мрії. Ти помітиш, що твій партнер став надмірно сентиментальний, часто переглядає старі фотографії, згадує, як ви познайомилися, йде в себе. Йому розрив дається важко, він до останнього думає про вас, намагається знайти причину, по якій все пішло не так. Риби йдуть без скандалів і криків, будучи повністю впевненими в рішенні.