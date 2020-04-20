Чому чоловіки ігнорують жінок, яка їм подобається

Новини шоу бізнесу:Отже, ви впевнені у його почуттях, це не самообман, не вільне фантазування і не бажання мрію видати за дійсність.

Неважливо, як ваш таємний залицяльник видав себе, факт залишається фактом — він ходить поруч, пускає слину і нічого не робить. Що це: гра «подражнити даму удаваною байдужістю» або банальна невпевненість у собі, страх підійти до тієї, хто подобається? Якщо ви вільні, не носите плаття з колючого дроту, давали йому десятки шансів проявити себе, але наштовхувалися на глуху стіну, пора розібратися в мотивах цього ігнору.

Страх зганьбитися перед такою красунею, як ви

Будемо чесними, подібна ситуація в житті зустрічається вкрай рідко, зате в мильних операх цей сценарій — чи не улюблений сюжет! Вона красуня, яких ще треба пошукати, з багатої сім'ї з завидним минулим, тоді як він — ніхто, сирітка-халамидник, в сучасних реаліях — розносник піци. Природно, кожен божий день хлопець молиться на її "святий лик". Скромний і сором'язливий, він навіть боїться думати, що така діва може до нього зійти.

І все-таки в реальності подібні історії рідкісні. Сучасні чоловіки не особливо переймаються статусом, різницею у віці, зовнішністю або фінансах, заявляючи про свій інтерес просто і прямо, часом навіть занадто просто... Якщо ваш герой понуро тримається осторонь, значить, його самооцінка нижче плінтуса. Думайте самі, чи готові ви її звідти відшкрібати.

Безініціативність

Ось цей параметр зустрічається в 40% випадків і в чомусь залежить від того, яку модель стосунків ваш таємний залицяльник спостерігав у своїй власній сім'ї. Якщо в його будинку біля керма стояла мати, яка безсоромно керувала чоловіком, перебираючи на себе роль командира, ваш горе-залицяльник підсвідомо буде чекати такого ж сценарію. В таких уявленнях чоловіків, активні завойовницькі дії — прерогатива жінки, яка повинна їх розштовхати, закохати в себе, повести в РАЦС і зробити своїм чоловіком. Він охоче у всьому буде підкорятися, прогинатися під її вимоги, змінювати звички, але за умови, що вся відповідальність за майбутнє, роль лідера ляже на неї.

Вирішуйте самі, наскільки вас влаштовує подібний поворот. Якщо так — хапайте «диво» і надягайте на нього повідець, поки не забрав хтось спритніший. Ну а якщо ви мріяли мати чоловіка. який зможе вирішувати проблеми у стосунках, перш ніж шукати з ним зустрічей, подумайте, чи зможете ви працювати локомотивом все життя, тягнучи на собі здорову таку тушку?

Неготовність до чогось серйозного

А буває і так, що жінка подобається, здається цікавою і смішною, тому розкрутити її на один лише секс чоловік не бажає, тоді як і зайти далі, почати розвивати стосунки поки не готовий. Може, в його голові існує якийсь ідеальний план: кар'єра, купівля будинку, потім любов. Може, він боїться відповідальності та хоче насолоджуватися необтяжливим холостяцьким життям. А може, хлопець по горло завалений проблемами — борги, розкручування бізнесу, слабке здоров'я.

У будь-якому випадку, навіть якщо ви цікаві, в даний момент у нього немає на вас ані бажання, ані ресурсів, інакше б давно дав про себе знати. Чи вам потрібен той, хто не дозрів? Вирішуйте самі, наша справа — попередити.

"Гра на пониження" або тонкий розрахунок

На жаль, цей випадок найпоширеніший. Задум в тому, щоб трохи осадити "пихату бариню", знизити її важливість, піднявши себе за її рахунок. Як це відбувається? Спочатку чоловік показує дівчині свою небайдужість, запрошує на побачення, дає помилкову надію... а потім зникає або включає режим "каменю" — не пише, ігнорує дзвінки, активно зустрічається з іншими або з головою йде в робочі справи. Все це робиться з однією метою — показати красуні, що не дуже-то в ній він і потребує. Навіщо? Щоб змусити її добряче понервувати, покопатися в собі, почати стрімко знижувати свою ціну.

Якщо раніше вона бачила себе на 8 балів з 10, вимагаючи відповідного ставлення, то тепер буде мучитися, шукати вади та недоліки в характері, намагаючись зрозуміти, за що ж її відкинули? У процесі гри самооцінка жінки похитнеться до 4 балів, і тут-то її й зловлять, взявши за "смішною ціною". При цьому чоловік обов'язково видасть себе за «рятівника», який робить їй послугу, так би мовити, "спускається". Особливо часто до цієї тактики вдаються хлопці, які не люблять напружуватися, рости, брати планку вище. Їм простіше опустити «принцесу» слідом за собою, знецінити, придушити, щоб не витрачати ні сил, ні ресурсів. Зручно! От тільки дівчина в цій ситуації потрапляє в халепу, починає залежати від чоловіка і втрачати своє "я".

Ми описали чотири очевидні причини, чому чоловік ігнорує жінку. Вони не завжди приємні, зате правдиві. Не поспішайте йти у маніпулятора на приводі, занижувати свою планку, шукати недоліки. Поважайте себе! Ви не повинні нічого доводити партнеру, ловити кожен його погляд, переступати через «не хочу». Або ви обоє йдете назустріч один одному, виявляючи все найкраще або нічого не вийде. І ще. Залиште чоловікові роль завойовника, не міняйтеся з ним місцями, якщо розраховуєте на довгий і щасливий союз.