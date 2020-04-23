Рік президенства: що змінилося в житті сім'ї Зеленських

Новини шоу бізнесу:Дружині та дітям довелося змиритися з цілодобовою охороною, а син розділяє роль Зеленського як батька та президента.

Рік тому 22 квітня, Володимир Зеленський прокинувся президентом України. З нагоди першої річниці на посаді глави держави у мережі з'явився фільм "Рік президента Зеленського". Стрічка розповідає про переломні моменти правління та труднощі, з якими Зеленському довелося зіткнутися з приходом до влади. Проте суттєві зміни відчув не лише новоспечений президент, а й його сім'я.

Володимир Зеленський зізнався, що на початку президентства він понад місяць працював без вихідних. Своє життя він проживав на роботі. З цим довелося змиритися його родині – дружині Олені, 15-річній Олександрі та 7-річному Кирилу. Сім'я вже рік живе в умовах публічності, а поряд з ними постійно перебуває охорона, яка не дозволяє залишитися сам на сам зі своїми думками. Цю емоційнцу напругу найскладніше переносить саме донька-підліток.

"Ми навчились так жити. Вони розуміють, що це відповідальна сторінка не тільки мого життя. Це відповідальна сторінка в житті нашої родини. Є якийсь дискомфорт навчитися жити, коли поруч завжди охорона. Ти не можеш проводити час на самоті, це перш за все стосується моїх дітей. Особливо моя донька, для неї дуже важливо зараз залишатися наодинці зі своїми думками, мріями. І це проблема, це дискомфорт", – наголосив Володимир Зеленський.

Він пригадав, що якось пізно ввечері повернувся додому після робочого дня, а його ніхто не зустрічає. Натомість син і дружина дивилися звернення по телевізору. У той момент він був для Кирила не батьком, а президентом, адже хлопчик розділяє ці ролі Зеленського.