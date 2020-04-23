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Принцу Луї два роки: нові фото нащадка Британської корони

Принцу Луї два роки: нові фото нащадка Британської корони
09:21 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:З цієї нагоди батьки поширили в мережі нові світлини синочка.

Герцоги Кембриджські хоча й перебувають на карантині, проте не оминули увагою день народження маленького сина. Вони з радістю опублікували на офіційній сторінці в інстаграмі нові фотографії принца Луї Артура Чарльза, які зробили в ізоляції.

Автором милих кадрів стала Кейт Міддлтон. Вона сфотографувала синочка в дворі їхнього будинку Анмер Голі в Норфолку, де сім'я проводить карантин. 

На знімках Луї зображений усміхнений. Він одягнений в сорочку синього кольору в дрібну білу клітинку. Бачимо, що долоньки принца забруднені фарбою. Він відбив райдужну долоньку на білому аркуші паперу на підтримку Національної системи охорони здоров'я. Кембриджі розмістять її на одному з вікон Анмер Голу. Саме такі малюнки можна побачити на будинках мільйонів британських родин. 

 
 
 
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Sharing a sneak peek of Prince Louis’s handiwork ahead of his second birthday! We are pleased to share images ahead of Prince Louis’s second birthday tomorrow, taken by The Duchess this April.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)

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Оскільки у світі, зокрема у Великій Британії, триває спалах коронавірусу, то святкування дня народження братика принца Джорджа та принцеси Шарлотти відбудеться у сімейному колі. 

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Англия, День народження, Британська Корона, Нащадок, Букінгем, Принц Луї.
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