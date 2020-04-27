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Чоловіки цих знаків нестерпні у побуті

Чоловіки цих знаків нестерпні у побуті
00:24 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Ці троє чоловіків не підлягають перевихованню.

Ой, а що це таке блискуче бовтається на люстрі? А це містер Пропер спочатку облисів, а потім покінчив з собою, усвідомивши, що наводити порядок у квартирах, в яких живуть хлопці-Овни, Стрільці і Козороги — абсолютно безглузде заняття. Дізнаємося, чи справді чоловіки з цієї трійки нестерпні в побуті, чи це вигадки і наговори.

Чоловік-Овен

Таке відчуття, що хлопець-Овен ходить по квартирі і спеціально висипає з кишень сміття. Це дружина винна — не зашила кишені і ще обурюється. Шкарпетки, пахучі з-під дивана — це повна нісенітниця. Ви просуньте швабру далі і дістаньте труси, які виглядають так, ніби ними мили підлогу у свинарнику.

Чоловік-Стрілець

Задайте Стрільцеві питання про розкидані шкарпетки, і вогненний чоловік лише здивується і потисне плечима — він просто стрімко роздягався. І взагалі, шкарпетки лежать в художньому безладі. Светри, зім'яті в кріслі, теж не просто так зображують гніздо птаха. А сліди від кетчупу на підлозі лише доповнюють цю картину. Ну а незакритий тюбик з пастою — це дрібниці. Кому не подобається, Стрілець не винен — він же не спеціально.

Чоловік-Козеріг

Використані носові хустки акуратною купкою лежать на бортику ванни, на брудних футболках затишно розташувався кіт, а з квіткових горщиків мальовничо стирчать недопалки.

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Він не нечупара, а просто привчає вас до спільного проживання — це ви ще у вбиральню не заходили! Йдіть зі своїм міщанським світоглядом на кухню і вимийте за Козерогом посуд.

Сімейний човен не розбився об побут — він розвалився, і відновленню не підлягає. Як і ці троє чоловіків не підлягають перевихованню. Не подобається? Шукайте собі чепурунів. А хлопці заростуть брудом і жодного разу про вас не згадають.

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Родина, Знаки Зодіаку, Чоловік, Побут, Вдома.
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