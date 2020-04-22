Чому в Києві чоловіки все частіше звертаються до психологів

Новини шоу бізнесу:У Києві чоловіки із суїцидальними настроями почали частіше звертатися за психологічною підтримкою.

Кількість звернень зросла на 20%. Переважно чоловіків тривожить вимушене безробіття.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Дзвонять чоловіки на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками.

"Чоловіки втратили звичні ролі, не мають заробітку, як наслідок – виникають сварки в родинах, образи, відчуття провини й безвиході.

Психологи наразі мають 1-2 телефонних дзвінка на день, які стосуються саме суїцидальних намірів чоловіків", – зазначила Марина Хонда.

За її словами, за минулий тиждень соціальні служби та поліція зафіксували 451 звернення щодо домашнього насильства.

В умовах карантину гаряча лінія з протидії насильству Київського міського центру роботи з жінками працює в режимі з 9:00 до 00:00 та надає психологічну допомогу усім, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Вона також додала, що за перший квартал 2020 року був 5661 випадок домашнього насильства.

З них найбільше звернень від жінок – 4636. Від чоловіків та дітей зафіксовано 1010 та 15 звернень відповідно.

Від осіб з інвалідністю надійшло 2 звернення.

У разі виникнення потреби у допомозі кияни можуть звертатися до Служби психологічної підтримки за номером: 044 272-15-00 (з мобільного) або 15-00 (зі стаціонарного телефону).