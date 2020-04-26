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Журнал Forbes визнав Каньє Веста мільярдером

Журнал Forbes визнав Каньє Веста мільярдером
22:38 Нд, 26 Квітень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Популярний американський репер та чоловік зірки телесімейства Кім Кардашян Каньє Вест офіційно став мільярдером.

Його статки оцінюють в 1,3 мільярда доларів.

Американський репер Каньє Вест став мільярдером. Нещодавно той розкрив свої фінансові звіти. Журнал Forbes оцінює стати Каньє Веста в 1,3 млрд дол., а лінія його кросівок Yeezy оцінена в 1,26 млрд дол.

Каньє вже давно прагне того, щоб його називали мільярдером.

Проте довгий час він відмовлявся подавати документи, які б підтверджували це. Виконавець зазначав, що показав чек на 890 млн дол., проте видання так і не визнало чоловіка мільярдером.

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Зрештою він здався, та розкрив фінансові звіти. Та навіть після публікації, репер не заспокоївся, бо вважає свої доходи набагато більшими.

"Не мільярд, а 3,3 мільярда доларів, оскільки ніхто в Forbes не вміє рахувати", – заявив Вест.

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Forbes, Рейтинг, Рэпер, Мільярдер, Каньє Вест.
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