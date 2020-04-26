Про Уїтні Х'юстон знімуть автобіографічний фільм

Про знамениту американську співачку Уїтні Х'юстон знімуть біографічний фільм. Сценарій до нього напише Ентоні Маккартен, який працював над байопіком про гурт Queen "Богемна рапсодія".
Картина отримала назву I Wanna Dance With Somebody - по однойменній пісні співачки, повідомляє Deadline. Хто зіграє головну роль, а також виступить режисером, поки не відомо.
За словами продюсерів, фільм буде "радісною, емоційною присвятою життю і музиці" однієї з найвидатніших вокалісток всіх часів.
Нагадаємо, одна з найбільш комерційно успішних виконавиць в історії світової музики Уїтні Х'юстон народилася 9 серпня 1963 року в США. Статус суперзірки закріпився за Х'юстон після виходу в 1992 році на широкі світові екрани фільму "Охоронець", в якому вона зіграла одну з головних ролей і виконала основні музичні партії.
Х'юстон була удостоєна численних і найпрестижніших музичних нагород. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, до 2009 року Х'юстон була артисткою з найбільшою кількістю нагород.
11 лютого 2012 року в номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз напередодні 54-ї церемонії "Греммі". Співачку в несвідомому стані у ванні номеру виявила її тітка. Співачку намагалися повернути до життя за допомогою серцево-легеневої реанімації, але безрезультатно.