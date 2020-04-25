Холостяк 10 сезон 8 випуск: як пройшла церемонія троянд

Новини шоу бізнесу:24 квітня на телеканалі СТБ пройшов 8 випуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон.

Дівчат залишилося все менше, тож інтриги навколо учасниць та незабутні побачення з головним холостяком країни тривають. Чим вразив новий випуск шоу та як дівчата намагалися завоювати увагу Максима Михайлюка.

У шоу "Холостяк" 10 сезон до 7 випуску залишилося лише шестеро дівчат і з кожним випуском їх кількість зменшується, що загострює емоції учасниць на проєкті.

Побачення з Христиною в парку

Настя та Христина мали самі організувати побачення в цьому випуску шоу за 25 тисяч гривень. Максим надіявся, що дівчата вигадають щось цікаве та повністю продумають план зустрічі.

Першою запросила на побачення Холостяка Христина. Дівчина обрала ідеальний для себе варіант – вона просто захотіла провести час з Максимом, тому повернула йому гроші назад. Але згодом виявилося, що цю ідею їй підказала Аліна. На побаченні пара гуляла в парку, багато розмовляли та сміялася. Після цього учасниця запросила холостяка до себе додому – в місце, яке її найбільше характеризує.

Максим надіявся, що Христина його нагодує, проте дівчина не приготувала вечерю. Тому пара замовила їжу в квартиру. Вони говорили про свої сім’ї, дитячі історії з життя та просто сміялися. Дівчина також подарувала йому подарунок – коробку "Відкрий це, коли..", щоб ці поради могли допомогти у певних рішеннях. Проте Максимові сюрприз не дуже сподобався.

Побачення з Настею в астролога

Після цього у шоу Максим відправився на побачення з Настею. Так, дівчина замовила собі та Холостяку одяг – стильні костюми для особливого вечора. З’ясувалося, що пара перевірить свою сумісність в астролога. Експерт зрозумів, що Максим працює в авіації, але також сказав і те, що Настя не може визначитися, чим займатися по життю. Окрім того, за словами астролога, в пари високий рівень сумісності, проте все вирішувати Максимові.

Після цього пара усамітнилася та вирішила повечеряти в красивому ресторані, який вибрала Настя. Там вони поговорили про слова астролога. Максимові не сподобалося те, що дівчина не може визначитися з роботою та не знає чого хоче. Учасниця навіть сказала, що не розуміє її ставлення до нього і вона досі не визначилася. Тому Холостяк відправив Настю додому.

Відверта розмова дівчат з ведучим

Ведучий Григорій вирішив запитати у дівчат цікаві питань, щоб більше про них дізнатися. Адже на минулій церемонії троянд Анна, яка вибула з проєкту, розповіла про них деяку інформацію. Тому ведучий вирішив це перевірити. Так, з’ясувалося, що Дана колись брала участь в іншому телевізійному шоу – "Кохання на виживання" з колишнім хлопцем. Проте дівчина наголосила, що "Холостяк" – це зовсім інший проєкт і вона прийшла сюди знайти кохання.

Після цього питання було до Аліни, адже дуже багато дівчат вважають, що вона показує себе відмінницею, але насправді такою не є. Так, наприклад, учасниці не розуміють, як вона може в 24 роки досі бути незайманою.

Ще одне питання було: "Як довго можна бути в стосунках заради грошей?", і дівчата вирішили поставити його Даші. Учасниця розповіла, що вона виросла в достатку і хоче мати чоловіка з грошима, щоб ні в чому собі не відмовляти. Далі на питання, чи правда, що мета виправдовує засоби, відповіла Вікторія. Вона сказала, що їй 25 і вона вже хоче заміж. Проте дівчата їй не повірили, адже чули від неї, що вона навіть не хоче знайомити Максима зі своїми батьками.

Останнє питання стосувалося Христини: "Важливіше – стосунки чи піар на проєкті "Холостяк". Вона відповіла, що для неї важливіше кохання, але дівчата їй не повірили, адже вони помічали цікаві речі від неї і вважають, що вона не є тією, якою показує себе на камері.

Побачення з Даною

Максим запросив на романтичне побачення Дану, бо він хотів зробити їй творчий сюрприз. Холостяк повів дівчину "показати" зірки – до планетарію. Пара могла побачити карту зіркового неба всіх моментів, коли вони зустрічалися – знайомства, першого побачення, стрибку з парашутом та інших. Після їх розмови та романтики серед зірок Дана вирішила розповісти Максимові про свою участь у шоу "Кохання на виживання" з колишнім хлопцем. Після проєкту вони розійшлися.

Ввечері дівчина розповіла про своє життя. Пара на побаченні багато говорила, пила вино та сміялася. Загалом, зустріч пройшла чудово, Дана навіть розповідала йому свої вірші, при чому один з них був написаний в Таїланді. Її відверта поезія настільки сподобалася Холостяку, що він почав її цілувати та обіймати.

Довгоочікуване побачення з Аліною

Аліна нарешті дочекалася за 8 тижнів першого індивідуальне побачення з Максимом, де вони мали відсвяткувати якусь подію. Холостяк зустрів дівчину біля вертолітного майданчику. Цікаво, що в неї були зав’язані очі. Максим підготував для Аліни сюрприз – політ на вертольоті. Холостяк впевнено почувався за штурвалом, хоча дівчина дещо хвилювалася. Проте політ пройшов чудово, учасниця була в захваті.

Після цього пара відправилася на вечерю. З’асувалося, що вони мали відсвяткувати Новий рік у шоу, хоч і з запізненням. Максим та Аліна багато спілкувалася про свята та родину. Максима дуже цікавили попередні стосунки дівчини, і вона йому все розповіла. Згодом Холостяк навіть подарував дівчині красивий подарунок. Святкуючи, пара навіть загадала бажання, згадувала приємні моменти та навіть вперше поцілувалася. Після побачення Аліна зізналася, що, можливо, закохалася.

Неочікувана церемонія троянд

Цього тижня церемонія в шоу була дуже особлива, як сказали дівчата. Учасниці хвилювалися, адже не всі мали індивідуальні побачення з Холостяком. Максим одразу на початку церемонії подарував троянду Аліні, адже йому сподобалося їхнє спілкування та побачення. Після цього дівчина дістала хлопавку та разом з Максимом здійснила його улюблену новорічну традицію.

Наступною до Максима підійшла Дана. Холостяк сказав, що він подивився випуск шоу "Кохання на виживання", в якому брала участь дівчина. Він сказав, що йому не сподобалося, що Дані складно дотримуватися меж та вона намагається все контролювати. Але Максим таки вручив їй квітку.

Далі Максим дав троянду Вікторії. Після цього Холостяк покликав Христину і сказав, що не бачить того, що важливий для неї. Тоді він відправив дівчину назад до дівчат. Потім до нього підійшла Даша. Він сказав, що пам’ятає всі моменти з нею, на відміну від Даші. Тому він провів їй додому. Але в машині дівчина побачила запрошення на побачення та поцілувала його.

Повернувшись, Максим сказав, що церемонія закінчена, проте потім згадав за Христину та дав їй троянду. Тож, виходить, що шоу в цьому випуску покинула лише Настя.