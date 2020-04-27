Які знаки Зодіаку не здатні на зраду

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Астрологи запевняють, що певні знаки Зодіаку менше всього схильні зраджувати свою другу половинку.

У цій статті ми розповімо вам про чотирьох знаках, з якими краще за все пов'язувати своє життя. Вони будуть віддані своїй коханій людині.

Телець

Невипадково представників цього знака Зодіаку називають однолюбами. Адже ці люди настільки прискіпливі до свого морального вигляду, що для них заводити стосунки на стороні просто немислимо.

Коли в житті Тільця з'являється кохана людина, то він повністю впевнений в тому, що з цим партнером проведе все своє життя. Але не варто забувати, що розвиток відносин залежить не лише від когось одного у родині.

Нерідко Тельці самі стикаються зі зрадою, після якої дуже довго не можуть прийти в себе і почати життя з чистого аркуша. Для цього знака велику роль відіграє емоційний зв'язок. Без нього Телець просто не зможе піти на союз.

Діва

Люди, які належать до цього знаку Зодіаку, просто фізично не здатні зраджувати своїй другій половинці. Діви вважають, що це дуже небезпечно для здоров'я. Так і мораль для них не чужа.

Цьому знаку стає страшно від однієї думки, що про його пригоди дізнаються оточуючі люди. Вони завжди живуть з якимись правилами, і порушувати їх суворо заборонено. Коли Діва вибирає постійного партнера, то починає постійно думати про власну сім'ю.

Особисті переваги цього знака відходять на другорядний план. З них виходять дуже гарні сім'янини і батьки.

Діва не те що ніколи не зрадить, їй навіть і думати про це огидно. Якщо у цього знака вже є друга половинка, то змусити його звернути увагу на протилежну стать буде неможливо.

Козоріг

Подружня вірність для представників цього знака Зодіаку — це частина іміджу. Для Козерога завжди велике значення грала власна репутація. Якщо в цьому плані буде все в порядку, то цей знак зможе спати спокійно.

Їм насправді дуже шкода часу, витраченого на зраду. Хочеться додати, що цей зодіакальний знак дуже сильно цінує домашній затишок і довіру. Тому це ніколи не проміняє на втіхи з кимось іншим. Підозрювати цей знак Зодіаку в зраді — дурна затія.

Сім'я — це фортеця для них, щастя і комфорт. Якщо Козороги підуть на зраду, то ніколи не зможуть відчути себе щасливими. Їх постійно буде мучити совість, що призведе до затяжної депресії.

Терези

Представники цього знака Зодіаку можуть зрадити лише у тому разі, якщо дізнаються, що їм зрадив партнер. Інших варіантів немає і бути не може. Так, цих людей непросто зрозуміти. Вони можуть занадто глибоко зануритися у свій світ.

Терези завжди виступають за чесність і справедливість. Вони повністю відкриті для своєї другої половинки, чим вона може і скористатися. Навіть якщо в голові Терезів виникнуть думки про зраду, цей знак віддасть перевагу спочатку закінчити роман, а потім починати нові стосунки.

Шанси дуже низькі, що партнер під цим знаком зрадить своїй другій половинці. Терези завжди тягнуться до справедливості і добра.