Скачать
П'ятниця, 01.05.2020
МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1
МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1
Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО
Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО
Французька Ліга-1 оголосила чемпіона після дострокового закінченя сезону
Французька Ліга-1 оголосила чемпіона після дострокового закінченя сезону
Які є недоліки та побічні ефекти після антидипресантів
Які є недоліки та побічні ефекти після антидипресантів

Надійні та чесні чоловіки за знаком Зодіаку

Надійні та чесні чоловіки за знаком Зодіаку
00:30 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Далеко не всі чоловіки вирізняються надійністю.

Астрологи назвали кілька знаків Зодіаку, яким можна довіряти і від яких можна чекати чесності та відкритості у відносинах.

Іноді ми розчаровуємося в надійних людях, а часом дивуємося чесності та надійності тих, хто справив негативне перше враження. Експерти радять перевіряти любовну сумісність заздалегідь, щоб не витрачати час на відносини з людиною, яка цього не оцінить.

Овен

Овни надійні, як швейцарський годинник. З них виходять відмінні друзі, колеги, партнери і другі половинки. Чоловіки цього знака — яскравий приклад чесності, відкритості й доброти. Звичайно, вони здатні на брехню в порятунок, але все одно рано чи пізно проговоряться, так що їм дійсно можна довіряти на всі сто відсотків.

Крім того, Овни дуже чуйні. Вони прийдуть на допомогу в будь-якій ситуації, на якій би стадії ваші відносини не перебували в даний момент.

Рак

Раки люблять прибрехати, щоб уникнути конфлікту, але за рівнем надійності їм немає рівних. Вони ніколи не будуть шукати відносин на стороні, не будуть зраджувати своїй коханій. Для них любов сакральна, тому вони зроблять все можливе, щоб зберегти її навіки.

Чоловіки цього знака Зодіаку дуже уважні і дбайливі, тому ніколи не дадуть своїй жінці приводу переживати або відчувати себе неповноцінною.

Діва

Діви бувають скритними, але вони роблять це лише для того, щоб відгородити улюблену жінку від зайвих переживань, не турбувати її своїми проблемами. Діви ні за що не залишать свою улюблену одну, не будуть довго ображатися, якщо та вчинить неправильно.

Надійність цих чоловіків знаходиться на самому високому рівні, тому що вони дбають про свою репутацію більше, ніж хто-небудь інший. Вони мають дуже сильну емпатію, тому знають, як важко пережити брехню або зраду. Їм можна довірити будь-які секрети.

Скорпіон

Почуття боргу у Скорпіонів розвинене, мабуть, більше, ніж у кого-небудь іншого. У них немає фальшивих почуттів і награності, тому відносини з ними можуть бути дуже щасливими. Вважається, що Скорпіони належать до ревнивих знаків Зодіаку, але астрологи зазначають, що якщо їх не провокувати, то вони не будуть докучати своїми постійними перевірками.

Які знаки Зодіаку не здатні на зраду

Скорпіони постійно відчувають тривогу, якщо їх кохана жінка далеко. Вони можуть цього не показувати, але їх часто розривають переживання. В любові їм подобається стабільність і спокій, а взаєморозуміння вони завжди ставлять на першу сходинку.

Козеріг

Козероги позбавлені самокритичності, з-за чого їх дружинам буває важко. Зате вони не ходять наліво апріорі, тому що їм це не потрібно, та й часу на це вони точно не знайдуть у своєму щільному графіку. Козероги — це люди без поганих думок в голові. Вони не вчиняють необачно, тому що знають, що у всього є свої наслідки.

Чесність і надійність Козерогів породжується не любов'ю, а здоровим глуздом, але це не грає особливої ролі, бо ці чоловіки вміють любити і бути романтичними. Потрібно лише трохи почекати, поки вони відкриються вам. Від них не доведеться чекати необачних вчинків, інтрижок на роботі, запізнення додому.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Риби, Стосунки, Козеріг, Знаки Зодіаку, Чоловік, Чесність.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі
02 МОЗ: передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю COVID-1
03 У віці 56 років померла солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо
04 Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО
05 Сестри Хадід позували з буйволами на ранчо для Vogue
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Найважливіша інформація про коронавірус за 30 квітня
Найважливіша інформація про коронавірус за 30 квітня
У Великій Британії пройдено пік епідемії COVID-19
У Великій Британії пройдено пік епідемії COVID-19
Франція має бути готова до економічного шоку
Франція має бути готова до економічного шоку
Надійні та чесні чоловіки за знаком Зодіаку
Надійні та чесні чоловіки за знаком Зодіаку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся