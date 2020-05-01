Що про вашого чоловіка може розповісти його домівка

Новини шоу бізнесу:Обов'язково сходіть до нього в гості.

У психології є чимало засобів, що дозволяють проаналізувати особливості особистості. Один з найлегших способів дізнатися людину — просто прийти в гості і подивитися, як вона живе. Вже після цього можна вирішувати, чи варто з нею зв'язуватися і будувати відносини.

Любитель вечірок

За хламу, який розкиданий по всій квартирі, можна зрозуміти: напередодні тут була масштабна вечірка. В одному кутку лежить гора пляшок, в іншому — колготки Олени. «Олена — це просто подруга, ти не переживай», — скаже вам новий знайомий.

Починаючи відносини з таким чоловіком, подумайте сто разів, чи зможете ви щодня бачити у своїй квартирі натовп друзів і подружок?

Донжуан

Якщо для чоловіка головне — близькість, то ви відразу зрозумієте це з його помешкання. Коронне місце у квартирі буде займати ліжко або диван. В холодильнику ви неодмінно знайдете що-небудь з «джентльменського набору» для побачень: шампанське, мідії, полуницю. З магнітофонного програвача буде звучати мелодія, що розслабляє.

Аксіома, яку знали ще наші мами: «бабії» ніколи не змінюються. Так що якщо ви стали гостею в такій квартирі, цілком можливо, що за вишуканим оздобленням насправді ховається справжній прохідний двір. І великі шанси, що ви так і залишитеся в ролі коханців.

Чепурун

В оселі лад, все розкладено по поличках, а ліжко заправлене, як по лінійці? Швидше за все, цей хлопець любить порядок не тільки в квартирі. Романтика і творчість — не для нього. Життя з ним може здатися трохи нуднуватим. Але зате — надійним та передбачуваним. Невеликий мінус в тому, що такий чоловік буде вимагати від дівчини як чистоти у квартирі, так і бездоганної моральності. Але зате з «чепурунами» жінка може відчувати себе наче за кам'яною стіною.

Закоренілий холостяк

Ви приходите до нього у квартиру, і перше, що кидається в очі — це гора немитого посуду і речі, які скрізь валяються. Коли ви проходите на кухню, вас вражають «сталактити» бруду, що звисають з верхньої частини мікрохвильовки і стара банка з-під горошку на підвіконні, обладнана під попільничку. Вітаємо: ваш новий знайомий — невиправний холостяк. Безладу він не помічає впритул, і таке життя для нього цілком зручне.

Щоб змінити такого чоловіка, потрібно чимало сил і часу. Якщо є бажання це зробити — що ж, можете засукати рукави і братися за роботу. Але внутрішньо будьте готові до відчайдушного опору з його боку.

Звичайно, перераховані види чоловіків зустрічаються в чистому вигляді рідко. Але ці ознаки варто мати на увазі, коли ви заводите нове знайомство.