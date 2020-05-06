Як налагодити зіпсовані стосунки

Новини шоу бізнесу:Як пережити кризовий період у відносинах.

У будь-яких міжособистісних відносинах може наступити кризовий період. Між людьми часто виникають непорозуміння і конфлікти. Щоб не посилювати такі ситуації і не втратити відносини зовсім, необхідно знаходити правильні рішення. Психологи дають поради, які саме.

Щоб налагодити відносини, потрібно, по-перше, відкрито поговорити з партнером про те, що відбувається.

Починаючи таку розмову, говоріть тільки про ваші почуття — без звинувачень. Наприклад, "мене дуже турбує, що ми віддалилися один від одного. Давай поговоримо про те, що пішло не так ".

Не забувайте, що навіть найбільш благополучні пари і найміцніші союзи переживають важкі часи. Кризи або дають можливість для зростання, від чого відносини виходять на новий рівень і стають тільки глибше, або руйнують союз.

Якщо не налагодити діалог з партнером — другий сценарій практично неминучий.

Якщо самостійно впоратися не вдається, краще рішення — сімейна психотерапія. У цього методу немає недоліків.

Підсумком адекватної психотерапії будуть або більш глибокі і усвідомлені відносини, або здорове розставання, без почуття провини, сильних образ і душевних травм.