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Найдавніше пиво Європи виявили на території Німеччини

Найдавніше пиво Європи виявили на території Німеччини
03:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Австрійські вчені виявили сліди найдавнішого в Європі пива.

Результати відкриття опубліковані в журналі PLOS One, повідомляє "Популярна механіка".

Вчені піддавали карбонізації пророщені насіння ячменю, а потім за допомогою растрового електронного мікроскопа порівнювали свої зразки із зразками з Єгипту та Ізраїлю, виявивши схоже витончення стінок алейронових клітин. Причому те, що єгипетські зразки мають відношення до пивоваріння відомо достеменно — цей факт підтверджений різними іншими знахідками.

Після чого вчені виявили ті ж подібності, порівнявши зразки із «хлібоподібними» об'єктами, знайденими на двох неолітичних стоянках у Боденського озера в Німеччині та на розкопках біля Цюріхського озера у Швейцарії. При цьому з'ясувалося, що солод з однією з «німецьких» стоянок був сильно подрібнений, доданий в рідину, потім згустився на вогні та карбонізувався.

З упевненістю сказати, чи було це приготуванням безалкогольного солодового напою або ж зброджуванням пива, автори дослідження не можуть, але цілком допускають, що з допомогою свого методу виявили на території сучасної Німеччини найдавнішу в Європі пивоварню, що відноситься до четвертого тисячоліття до нашої ери.

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Пиво, Німеччина, Європа, Відкриття, Найстаріше, Австрійські вчені.
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