Важливі жіночі якості, які беруть в полон чоловіків

Новини шоу бізнесу:Бути ідеальною в усьому неможливо. Але є головні якості, якими має володіти ідеальна жінка на думку чоловіка.

Ідеальних жінок немає в природі. Але, кожен чоловік сподівається знайти ту єдину, яка близька до ідеалу.

Розглянемо ті жіночі якості, які з точки зору чоловіка мають бути у його обраниці. Саме завдяки їм, він не захоче втрачати таку жінку.

Розум

Успішні чоловіки, що відбулися в житті, хочуть бачити поряд з собою розумну, освічену жінку. З нею є про що поговорити, вона завжди дасть слушну пораду. З такою жінкою не соромно показатися на людях. Вона завжди підтримає бесіду в потрібному руслі.

Турбота

Проявляючи турботу і ніжність до чоловіка, жінка в його особі набуває надійного друга і партнера. Чоловіки цінують турботу про себе. Їм хочеться, прийшовши додому, зануритися в атмосферу кохання та розуміння. Турботлива дружина не влаштовує скандали, розуміючи, що вдома чоловік шукає спокою і відпочинку.

Жіночність

Витончені, неспішні жінки приваблюють чоловіків своєю жіночністю. Кожен рух в них вивірено. Це не театральна постановка поведінки, а цілком реальна манера спілкування.

Лагідні, загадкові жінки змушують чоловіків розгадувати їх думки. З ними хочеться частіше спілкуватися, адже вони вселяють спокій і стабільність в обранця. З такими жінками чоловіки досягають небачених висот.

Готовність йти на компроміс

Вперті та норовливі жінки не лише не викликають кохання, але навіть поваги чоловіка, якими б красунями вони не були.

Здоровий компроміс обов'язковий у відносинах. Це не означає беззаперечного підпорядкування чоловічим примхам. Жінки без почуття гідності й своєї думки не цікаві чоловікам.

Чимось обов'язково потрібно жертвувати заради коханого. Повірте, він буде вдячний за це. І відплатить вам розумінням і бажанням поступатися вам.

Чесність

У всі часи й у всіх народів цінувалася чесність у відносинах. Навіть маленька брехня здатна спричинити низку недомовок і інтриг. Рано чи пізно обман розкриється, ось тоді не уникнути біди й жорсткого з'ясування причин. Наслідки можуть бути плачевними. Часто це приводить до розриву відносин, адже кому хочеться бути в положенні обманутого чоловіка.

Цілеспрямованість

Для успішного заможного чоловіка важливо, щоб його друга половинка була гідна його. Вбачаючи в жінці цілеспрямовану натуру, він з радістю візьметься за фінансування її бізнесу. А також при необхідності всіляко підтримає жінку у виборі цікавого хобі або заняття.

Престиж чоловіка залежить і від дружини. Розумні, заповзятливі дружини — це хороша характеристика і, до речі кажучи, — велика рідкість в наші дні.

Розумна дружина є не лише надійним другом у житті, але і хорошою коханкою в ліжку. Чоловіки люблять жінок, які приймають їхні правила гри в інтимному житті. Це допомагає урізноманітнити та зміцнювати сімейні відносини.

Звичайно, тут головним критерієм виступає помірність. Не ведіть себе розкуто, цим викличте подив і нерозуміння з боку свого обранця.

Пристрасність і любов потрібно проявляти не лише в ліжку. Нехай це проявляється в буденному житті та переконує коханого у ваших щирих почуттях.

Пристрасність

Знаючи наперед, що чоловіки цінують у своїх обраницях, прагнете стати їм необхідними й незамінними подругами. Не догоджайте і не підтакуйте, фальшивість неодмінно розкриється. Любіть щиро і пристрасно, тоді ваш чоловік навіть не подивиться в сторону інших жінок.

Робота над собою і самовдосконалення допоможуть вам наблизитися до образу ідеальної з усякого погляду жінки.