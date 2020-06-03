Філіп Кіркоров здивував фанів, з’явившись в відео з батьком в коротких шортах

Бедрос Кіркоров відзначив день народження 2 червня. На честь цієї події Філіп опублікував в Instagram коротке відео, позуючи в кадрі на руках у батька.
За словами артиста, таким чином вони з батьком повторили знімок, зроблений на тому ж місці 50 років тому — на чорно-білій фотографії 1970 року трирічний Кіркоров сидить на руках у 38-річного батька.
«Завжди молодий, оптимістичний і бадьорий духом! Приклад для мене! Тато, з днем народження! Хотів подарувати молодість. І у нас вийшла класна подорож … Сьогодні ти немов прокатав мене на машині часу на 50 років назад і повернув шматочок дитинства … Це таке щастя! Нехай відчуття щастя буде нескінченним, як і твій гарний вік — 88 — вічний символ нескінченності!», — написав Кіркоров.
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Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня! Папа, с днём рождения[email protected] , хотел подарить молодостИ у нас вышло классное путешествие...Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства... Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет БЕСКОНЕЧНЫМ, как и твой красивый возраст - 88 - вечный символ бесконечности! #imjustakid #деньрождения #напамять #полвека #отецисын #детство #воспоминания
Філіп Кіркоров народився в Варні 30 квітня 1967 року. Батько артиста Бедрос Кіркоров — болгарський співак вірменського походження.