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7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі

7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі
18:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Подейкують, що є жінки, які віддають перевагу тому, щоб тихенько і нерухомо лежати, поки партнер «зробить свою справу». Так от, таких не вважають занадто еротичними, так і секс з ними насолодою не назвеш.

Дівчата і хлопці з різних планет, тому зрозуміти один одного, особливо в сексуальному плані, часто дуже непросто. Хочеш ощасливити партнера в ліжку? Тоді читай про секс-мрії кожного чоловіка і не барися з їхнім втіленням.

Він теж хоче займатися любов'ю

Він, можливо, не скаже про це відкрито, але теж мріє про ніжності, неквапливість і пристрасть в ліжку. Іноді круто зробити це по-швидкому, в пориві, але іноді треба дивитися йому в очі і шепотіти: «я люблю тебе», пише cosmo.com.ua.

Він хоче бачити твою ініціативу

Іноді чоловіки роблять вигляд, що хочуть тримати секс виключно під своїм контролем, але якщо поговорити з ними відверто, то кожен буде радий, якщо дівчина виявить ініціативу в ліжку. Це гранично просто: достатньо, наприклад, просто сісти до нього на руки, коли він розслаблений і почати цілувати шию, після чого запустити пальці в його волосся...

Він хоче, щоб ти висловлювала свої відчуття в звуках

Не треба кричати, імітуючи почуте в порно, але якщо ти в настрої, то і стримувати стогони не треба. Додай туди ж пару пікантних слівець і його ім'я – ну хто ж від такого не збудиться?

Він хоче твоєї активної участі

Подейкують, що є жінки, які віддають перевагу тому, щоб тихенько і нерухомо лежати, поки партнер «зробить свою справу». Так от, таких не вважають занадто еротичними, так і секс з ними насолодою не назвеш. Інша справа – рух стегнами назустріч його рухам, гра вагінальних м'язів або навіть шльопок по його попі в пориві пристрасті.

Він хоче комунікувати

Якщо тобі боляче/нудно/незручно, дай про це знати – він ж не екстрасенс насправді. Якщо ти хочеш зробити це в машині, скажи про це, якщо у принципі не в настрої для сексу – теж не мовчи!

Він хоче, щоб ти була впевнена в собі

Немає нічого прекраснішого, ніж секс з жінкою, яка собі подобається – з усіма достоїнствами і недоліками, ну а заняття любов'ю з закомплексованою мишкою, яка сама ж розповість, настільки вона "товста" і неприваблива – таке. Роби висновки і пам'ятай, що у плюс-сайз моделей в особистому житті все, як правило, супер.

Визначено сім ознак того, що чоловік хороший у ліжку

Він хоче включати тваринні інстинкти

Уяви: ти приходиш додому після спекотного літнього робочого дня, де тебе вже чекає твій заведений «альфа-самець». Все, про що він думає, це про те, щоб спустити твої трусики, підняти плаття і віддатися пристрасті прямо на підлозі вітальні, а ти у відповідь на його активні дії, кажеш: «Стривайте, Валерій, мені треба прийняти душ і запустити прання». Валерій, почувши подібне, відразу перетворитися з сексуального хижака в збентеженого підлітка. Або візьмемо іншу історію: він хоче оволодіти тобою ззаду і схопити за гриву, але ти ж тільки зробила укладку. Загалом, не вбивай у своєму котику тваринні інстинкти – іноді найкращий секс трапляється саме на такій ноті.

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Психология, Чоловіки, Жінка, Ліжко.
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