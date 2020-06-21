Держстат дослідив, у якому віці чоловіки в Україні стають батьками

В Україні чоловіки найчастіше стають батьками орієнтовно у віці 30-39 років.

Такі дані у Facebook виклала Державна служба статистики України.

«Цей день слугує нагадуванням про важливість ролі батька у вихованні дитини. Держстат бажає усім татусям міцного здоров’я, терпіння й наснаги, а також безмежного щастя, радості та сімейного благополуччя», - йдеться у повідомленні.

Держстат оприлюднив інфографіку за кількістю народжених дітей за віком батька у 2019 році.

Зокрема, 135 167 дітей станом на 2019 рік з’явилися у чоловіків, чий вік на той момент становив 30-39 років, 108 080 дітей – у чоловіків, чий вік станом на 2019 рік становив 20-29 років, 26 999 дітей – у чоловіків, чий вік станом на 2019 рік становив 40-49 років, 2 793 дітей – у чоловіків, чий вік станом на 2019 рік становив 50 і більше років, 1 651 дитина – у чоловіків, чий вік станом на 2019 рік був до 20 років.

Сьогодні в Україні відзначається День батька. Свято було встановлено указом Президента від 18 травня 2019 року з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.