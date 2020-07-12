Який жіночий одяг, який дратує чоловіків

Таких речей в жіночому гардеробі достатньо.

Вже давно відомо, що жінки одягаються не для чоловіків, а для інших жінок, але давайте не будемо викликати огиду у сильної половини людства.

Ми зібрали для вас кілька речей, які дратують чоловіків.

Штани з матнею

Хіп-хоп стиль доречний на танцях або в спортзалі. А якщо говорити про повсякденний "лук", то від такої речі краще позбутися. Не тільки тому, що чоловікам це не подобається, але і тому, що вона не має нічого спільного з жіночністю.

Паєтки і стрази

Я знаю, що дівчатам подобається блищати. Але "що занадто, то не здраво". Варто зазначити, що сукня з паєтками або взуття зі стразами зараз у моді, але потрібно навчитися розрізняти, де це виглядає доречно і красиво, а де вульгарно і огидно.

Рваний одяг

Йшла-йшла, пиріжок знайшла. Сіла, поїла, порвала штани... Рвані джинси вже давно не в моді. І не тільки джинси, але і майки. Особливо, якщо дірки на відвертих місцях.

Міні-спідниці

"Скромність нині не в моді. А тим, кому нема чого показати, хай їй прикриваються" - ця фраза не про міні-спідниці і довгі ноги. Цю річ варто спалити і більше ніколи не одягати. Адже такий фасон чоловіки вже давним-давно вважають вульгарністю. Про красу тут мови не йде.

Барбі

Погодьтеся, що яскравий рожевий "лук" ріже око. А сильна половина людства не сприймає серйозно дівчат в такому образі. Скоріше, вони ставляться до них як до легковажних ляльок Барбі.

Як повідомляв УНІАН, названий одяг, який повинен бути в шафі цього літа.

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