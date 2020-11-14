Яким був Армен Джигарханян в молодості і перед смертю (фото)

Армена Джигарханяна називали одним з найбільш знімаються в російському кіновиробництві. Він був легендою радянського кіно, на роботах якого виросло не одне покоління глядачів.
Актора обожнювала публіка. Як в театрі, так і на екранах він смішив і дивував. Пішов з життя 14 листопада, але залишив про себе тільки хороші спогади.
За своє довге життя Армен Джигарханян виконав більш ніж 250 ролей в кіно-і телефільмах.
Як Джигарханян змінювався за роки своєї кінокар'єри - "Телеграф" простежив за його найбільш відомими роботами:
"Нові пригоди невловимих" (1968)
"Корона Російської імперії, або Знову невловимі" (1971)
"Здрастуйте Я ваша тітка!" (1975)
"Гикорі" (1982)
"Биндюжник і король" (1989)
"Снайпер" (1991)
"Ширлі-мирлі" (1995)
"32 грудня" (2004)
"Руд і Сем" (2007)
"12 місяців" (2013)
На жаль, в останні роки Армен Джигарханян практично не знімався. Артист озвучував фільми, брав участь в документалці, а також керував Московським драматичним театром.
Нагадаємо, у день смерті Жванецького на "1 + 1" показали пародію на нього.