Яким був Армен Джигарханян в молодості і перед смертю (фото)

Армена Джигарханяна називали одним з найбільш знімаються в російському кіновиробництві. Він був легендою радянського кіно, на роботах якого виросло не одне покоління глядачів.

Актора обожнювала публіка. Як в театрі, так і на екранах він смішив і дивував. Пішов з життя 14 листопада, але залишив про себе тільки хороші спогади.

За своє довге життя Армен Джигарханян виконав більш ніж 250 ролей в кіно-і телефільмах.

Як Джигарханян змінювався за роки своєї кінокар'єри - "Телеграф" простежив за його найбільш відомими роботами:

"Нові пригоди невловимих" (1968)

"Корона Російської імперії, або Знову невловимі" (1971)

"Здрастуйте Я ваша тітка!" (1975)

"Гикорі" (1982)

"Биндюжник і король" (1989)

"Снайпер" (1991)

"Ширлі-мирлі" (1995)

"32 грудня" (2004)

"Руд і Сем" (2007)

"12 місяців" (2013)

На жаль, в останні роки Армен Джигарханян практично не знімався. Артист озвучував фільми, брав участь в документалці, а також керував Московським драматичним театром.

Нагадаємо, у день смерті Жванецького на "1 + 1" показали пародію на нього.