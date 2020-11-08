У день смерті Жванецького на "1 + 1" показали пародію на нього (Відео)

У програмі "Ліга Сміху" телеканалу "1 + 1" показали пародію на відомого сатирика Михайла Жванецького, який помер в п'ятницю, 6 листопада.

Учасники команди "НІС" під керівництвом зіркового тренера Станіслава Боклана представили ситуацію, в якій Жванецький записує передвиборну промову. Що цікаво, трансляція цього ефіру зійшлася з датою смерті самого сатирика.

Варто зазначити, що зйомки гумористичного шоу записуються раніше. Те, що програма вийшла на телебаченні саме в день смерті Михайла Жванецького - чиста випадковість.

Раніше "Телеграф" писав, Софія Стужук в сльозах поділилася спогадами про покійного чоловіка.