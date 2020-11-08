"А попа де?" Каменських виклала нове фото і нарвалася на Хейт

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно представила свої старі фотографії в 17-річному віці, відома своєю любов'ю демонструвати своє розкішне тіло, а особливо п'яту точку.

Трохи прислухавшись до прохань підписників не викладати відверті знімки, 33-річна співачка вирішила урізноманітнити свою сторінку в Інстаграм і опублікувати фото без макіяжу і в домашньому образі. Але і тут натрапила на критику.

Деякі підписники запитали, чому Настя вирішила показати спортивне фото без попи. А хтось сказав, що фото вийшло не дуже вдале.

Раніше "Телеграф" писав про те, що учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу.