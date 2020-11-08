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Спринт для найсильніших і виліт учасника: як пройшов 10 випуск "Майстер Шефа" (Фото)
Спринт для найсильніших і виліт учасника: як пройшов 10 випуск "Майстер Шефа" (Фото)

Спринт для найсильніших і виліт учасника: як пройшов 10 випуск "Майстер Шефа" (Фото)

Спринт для найсильніших і виліт учасника: як пройшов 10 випуск "Майстер Шефа" (Фото)
Оновлено 10:39 Сьогодні Телеграф Фото: instagram МастерШеф СТБ

У неділю, 7 листопада, відбувся десятий випуск одного з найбільш кулінарних проектів країни "МастерШеф" в якому кулінари-аматори прагнуть здобути перемогу незважаючи на сильну конкуренцію.

У новому випуску 10 сезону "МастерШеф" на учасників чекає випробування-спринт, ребуси і приготування кулінарних шедеврів за 10 хвилин.

Під час першого конкурсу учасники повинні були розділитися на три команди: Богдан Сиротенко став капітаном зелених, Марія Кривенко - синіх, а Катерина Дем'янова - червоних.

 
 
 
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Для першого конкурсу учасники поділилися на три команди. Богдан Сиротенко став капітаном зелених, Марія Кривенко – синіх, а Катерина Дем'янова – червоних. Перед аматорами судді поставили дошку, але непросту. Це справжній ребус. Учасники мають розшифрувати зображення з асоціаціями до рецептів, процесів приготування або характерними інгредієнтами. Пиши у коментарі, за яку команду вболіваєш зараз #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Перед учасниками судді проекту поставили дошку, який виявився справжнім ребусом. Аматори повинні були розшифрувати зображення з асоціаціями до рецептів, процесів приготування або інгредієнтами.

В результаті перемогла команда синіх. Команда червоних програла тому чорні фартухи на себе одягли Катя і Аліна.

Ляпас яскравіше світла: учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу

Друге випробування можна назвати спринтом для найсильніших кухарів 10 сезону "МастерШеф". Під час цього випробування кожна команда повинна була приготувати по три страви на трьох окремих етапах. Переможцем буде та команда, яка збере на своєму рахунку найбільшу кількість балів за відведений час.

Марія Кривенко очолила команду червоних, Богдан Сиротенко - жовтих, а Олександр Горчаков - синіх.

За результатами чорні фартухи на себе одягли Ірина та Марія.

На конкурс чорних фартухів потрапили чотири дівчини: Іра, Маша, Аліна і Катя.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Кухарів-аматорів очікували 7 видів риби і морепродуктів різної якості. Серед цих інгредієнтів учасникам в білих фартухах потрібно вибрати по одному для кожного кулінара в чорному фартуху. На приготування страв вони отримали одну годину.

На жаль, через те, що Катерина Дем'янова більше часу витратила на з'ясування відносин з іншими учасниками шоу і не змогла приготувати гідну страву - вона вилетіла з проекту.

Раніше "Телеграф" писав, що учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу.

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Майстер Шеф, Майстер Шеф 10.

Автор:

Телеграф
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