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Ляпас яскравіше світла: учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу

Ляпас яскравіше світла: учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу
Оновлено 19:21 Сб, 7 Листопад 2020 Телеграф Фото: instagram Артема Шепеля

У п'ятницю, 6 листопада, відбувся третій випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка" на телеканалі СТБ, де головною героїнею стала українська актриса Ксенія Мішина.

Першим учасників цього ефіру, який вилетів з проекту, став професійний спортсмен Артем Шепель. На груповому побаченні з Артемом Шатирко чоловік виявив агресію і показав себе не з належною боку.

Тепер Артем виклав на своїй особистій сторінці в Інстаграм пост, в якому висловився про проект і назвав шоу "мильною оперою".

 
 
 
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Публикация от Артём Шепель Official (@theanimalstyle)

Підписники Шепеля неоднозначно поставилися до поведінки і висловлювань екс-учасника реаліті. Деякі підтримали Артема.

 

Інші ж підписники звинуватили чоловіка за жахливий характер.

 

 

 

Варто врахувати, що чоловік уславився на проекті досить агресивною людиною. Згадати хоча б першу бійку, коли Шепель проявив нестриманість і вдарив учасника проекту Сергія Кирієнка по обличчю.

Раніше "Телеграф" писав, після розпаду "Время и стекло" Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж.

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Все по темі:

Холостячка, Ксения Мишина, Артем Шепель.

Автор:

Телеграф
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