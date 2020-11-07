Ляпас яскравіше світла: учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу

У п'ятницю, 6 листопада, відбувся третій випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка" на телеканалі СТБ, де головною героїнею стала українська актриса Ксенія Мішина.
Першим учасників цього ефіру, який вилетів з проекту, став професійний спортсмен Артем Шепель. На груповому побаченні з Артемом Шатирко чоловік виявив агресію і показав себе не з належною боку.
Тепер Артем виклав на своїй особистій сторінці в Інстаграм пост, в якому висловився про проект і назвав шоу "мильною оперою".
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Підписники Шепеля неоднозначно поставилися до поведінки і висловлювань екс-учасника реаліті. Деякі підтримали Артема.
Інші ж підписники звинуватили чоловіка за жахливий характер.
Варто врахувати, що чоловік уславився на проекті досить агресивною людиною. Згадати хоча б першу бійку, коли Шепель проявив нестриманість і вдарив учасника проекту Сергія Кирієнка по обличчю.
Раніше "Телеграф" писав, після розпаду "Время и стекло" Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж.