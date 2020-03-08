Актуальний прогноз магнітних бурь на березень

Новини шоу бізнесу:У березні Україну чекає кілька магнітних бур, проте не усі вони будуть потужними.

Українців чекає три незначних метеорадари у березні 2020 року. Ймовірно, їх відчують метеозалежні люди.

Наразі сонце у фазі сонячного мінімуму, відтак потужних метеоударів не очікують. Втім, незначні коливання таки будуть, розповідаємо, як вони впливають на організм та самопочуття людей.

Магнітні бурі у березні 2020 року: коли відбудуться

Згідно з даними вчених лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, 19, 27 та 28 березня сонячна активність спровокує магнітні коливання, які й звуть магнітними бурями. Відтак, люди можуть відчувати певний психологічний та фізіологічний дискомфорт.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я:

Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.

Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:

Головний біль.

Дратівливість, перепади настрою.

Сонливість.

Зниження працездатності чи загальна слабкість.

Підвищення артеріального тиску.

Біль у суглобах.

Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей

Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.

Магнітні бурі можна побачити – це полярне сяйво

Магнітні бурі є причиною виникнення північного сяйва. Заряджені частинки атмосфери здатні проникати в атмосферу на магнітних полюсах, там вони взаємодіють з атомами атмосфери й створюють барвисте світіння.

Як відомо, планета має магнітне поле, яке захищає від космічної радіації. Хмара енергетичних частинок досягає Землі за кілька днів після спалаху, впливає на її магнітосферу — вона починає коливатися – цей процес і називається магнітною бурею, яка чинить вплив на Землю.