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Віра Брежнєва здивувала мережу епатажним фото

Віра Брежнєва здивувала мережу епатажним фото
18:18 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У кадрі зірка посміхається і має щасливий вигляд.

Відома українська співачка й екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва здивувала епатажним фото з нагоди 8 Березня.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому вона з'явилася в білій сорочці з краваткою, чорних штанях і туфлях на шпильці.

З однієї туфлі Брежнєва п'є щось. Кадр вийшов і пафосним, й легким одночасно.

"Настрій — свято!!! Всіх обіймаю вас, мої прекрасні! І святкуємо сьогодні за всіх у Маямі на концерті", - підписала фотографію Віра.

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Раніше відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в кадрі в сексуальних чорних трусах.

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