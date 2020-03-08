Віра Брежнєва здивувала мережу епатажним фото

Відома українська співачка й екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва здивувала епатажним фото з нагоди 8 Березня.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На ньому вона з'явилася в білій сорочці з краваткою, чорних штанях і туфлях на шпильці.
З однієї туфлі Брежнєва п'є щось. Кадр вийшов і пафосним, й легким одночасно.
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Настроение - праздник !!! Всех вас обнимаю , мои прекрасные!! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте
"Настрій — свято!!! Всіх обіймаю вас, мої прекрасні! І святкуємо сьогодні за всіх у Маямі на концерті", - підписала фотографію Віра.
Раніше відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в кадрі в сексуальних чорних трусах.