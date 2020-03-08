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Прийомна донька режисера Вуді Аллена звинуватила його в сексуальних домаганнях

Прийомна донька режисера Вуді Аллена звинуватила його в сексуальних домаганнях
16:18 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Dt.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Видавництво повернуло Аллену права на його рукопис.

Видавництво Hachette прийняло рішення відмовитися від публікації мемуарів режисера Вуді Аллена і повернути всі права на рукопис. Як повідомляє ВВС, раніше син режисера Ронан Ферроу виступив з критикою видавництва.

У заяві видавничої групи йдеться про те, що відмовитися від публікації мемуарів було важко, але таке рішення ухвалили після консультацій з працівниками, які виступали проти цього. "Протягом останніх днів менеджери видавництва провели кілька детальних розмов із нашими працівниками і не тільки. Вислухавши їх, ми вирішили, що публікація мемуарів була б не на користь видавництву", - йдеться в заяві.

У четвер кілька співробітників видавництва приєдналися до акції протесту проти публікації мемуарів на знак солідарності з Ферроу. Сестра Ронана, Ділан Ферроу, прийомна донька Аллена і його колишньої цивільної дружини Мії Ферроу, звинуватила Аллена в сексуальних домаганнях.

Раніше Hachette видало книгу Ферроу "Зловити і вбити", яка розповідає про справу колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого нещодавно визнали винним у зґвалтуванні. У заяві з критикою видавництва Ферроу стверджує, що Hachette не прагнуло перевірити факти, викладені в книзі Аллена, і не пов'язувалося для цього з його сестрою. Він також стверджує, що під час роботи над його книгою видавництво не попередило про те, що купило права на рукопис його батька.

Ділан Ферроу стверджує, що її прийомний батько вчинив над нею сексуальне насильство в 1992 році, коли їй було сім. Аллен заперечує це, стверджуючи, що його колишня дружина Міа Ферроу вселила Ділан цю історію.

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У відповідь на звинувачення Ферроу актори нового фільму Аллена "Дозовий день у Нью-Йорку" заявили про те, що пожертвують свої гонорари на боротьбу з домаганнями.

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Вуди Аллен, Рукописи, Дилан Фэрроу, Режисер, Звинувачення, Мемуари, Ронан Ферроу, Сексуальні Домагання.
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