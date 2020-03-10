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Несподівані факти про улюблений чоловічий напій

Несподівані факти про улюблений чоловічий напій
17:07 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф metro.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Головними «пивними» державами вважаються Німеччина, Чехія, Голландія, Бельгія. В останній неміцні сорти «рідкого хліба» подають навіть у шкільних їдальнях.

Користь пива — давній предмет суперечок учених і медиків. Постійно з’являються результати нових, часом дуже суперечливих, досліджень. Так чим же корисний пінний напій? Як уникнути негативних ефектів від його вживання? Про все це й піде мова у статті.

Варто запам’ятати, що безпечна доза для жінок — 300 мл пива, випитого 1 раз на кілька днів. Допустима норма для чоловіків — 0,5 л за той самий період.

Чим корисне пиво

Топ-5 фактів, що свідчать про користь «рідкого хліба»:

  1. Люди, які помірно та регулярно вживають пиво, менше схильні до ризику передчасної смерті. Такого висновку дійшли науковці Virginia Tech. За їхніми даними, серед любителів поласувати пінним напоєм ймовірність померти передчасно нижча на 19 %. Є дані про те, що цей продукт має чудову властивість — він здатний омолоджувати клітини організму. Корисні властивості пива цим не обмежуються. Ті ж дослідники стверджують, що «рідкий хліб» допомагає заспокоїтися, цілюще впливає на судини та прискорює обмін речовин.
  2. Завдяки «рідкому хлібу» можна … скинути вагу! Є твердження, що від пива росте живіт плюс воно сприяє набору зайвої ваги. Але британські вчені дотримуються іншої думки. Так, у роботі Тіма Спектора, професора Лондонського королівського коледжу, йдеться про те, що пінний напій чудово стимулює травну систему, за рахунок чого можна досягти ефекту схуднення. А гладшають, наголошує Спектор, від закусок до пива — горішків, сухариків, всіляких снеків.
  3. Споживання розумної кількості «рідкого хліба» — чудова профілактика сечокам’яної хвороби. Така інформація була опублікована в одному з американських наукових журналів. Якщо час від часу пити невелику кількість пива, то ймовірність утворення каменів у нирках знижується на цілих 40 %! Але не забувайте, що позитивний ефект повністю нівелюється перевищенням дозування. Для нирок вкрай важлива помірність у вживанні «рідкого хліба».

 

  1. Розумні дози пінного напою — дієва профілактика онкологічних захворювань. Такого висновку дійшли японські вчені, які досліджували, чим корисне пиво. Річ у тім, що «рідкий хліб» містить ксантохумол — речовину, яка ефективно бореться з канцерогенами та блокує утворення ракових клітин.
  2. Всупереч поширеній помилковій думці, пиво менш поживне, ніж багато безалкогольних напоїв. А за вмістом корисних речовин «рідкий хліб» не поступається натуральним сокам! Наприклад, напій, виготовлений з м’якоті апельсина, калорійніший, ніж той самий об’єм світлого пива. А за вмістом калію, магнію, фосфору, заліза, міді, цинку «рідкий хліб» не поступається цьому соку. Навіть у темному пиві менше вуглеводів, ніж в молоці чи солодкій газованій воді! Та корисні властивості слабоалкогольного напою цим не обмежуються. Наприклад, він цілюще впливає на шкіру, активізує роботу мозку. Корисний «рідкий хліб» і для волосся.

У чому небезпека надмірного споживання пінного напою

  • Користь і шкода від споживання «рідкого хліба» йдуть пліч-о-пліч. Адже якщо вживати його занадто часто й у значних кількостях, то легко набути залежність. Багато хто вважає пивоманію дрібницею, дозволяючи собі пропустити кухлик-другий щодня. Проте зловживання пивом загрожує досить серйозними наслідками. Тому фанатам пінних насолод слід знати, що:
  • надмірне споживання цього продукту провокує серйозні проблеми з серцем. Унаслідок чого даний орган змушений працювати в посиленому режимі, тож із часом стає слабким, гірше виконує свої функції;
  • якщо чоловік не буде обмежувати себе у споживанні пінного напою, його фігура може набути жіночих обрисів. Це пов’язано з наявністю у хмелі рослинних аналогів жіночих гормонів — фітоестрогенів. Крім того, пиво пригнічує вироблення чоловічого гормону тестостерону. Результат — помітне розширення тазу, збільшення молочних залоз, підвищення тональності голосу;
  • для жінок пивна залежність ще небезпечніша, ніж для чоловіків. Дами, які дозволяють собі часто й багато пити цей напій, ризикують стати жертвами раку грудей. Надмірні дози пива в цілому згубно впливають на здоров’я жінок, можуть викликати гормональний збій, порушення репродуктивної функції, оволосіння за чоловічим типом. Небезпечно також думати, що «рідкий хліб» покращує лактацію у матерів, які годують груддю. Ніякої користі ні жінці, ні її дитині від цього продукту не буде;

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  • якщо пити розглянутий напій в непомірних кількостях, то стовідсотково постраждають печінка й травний тракт. Особливо не рекомендується споживати пиво на голодний шлунок. Адже, незважаючи на невисоку міцність, це все ж алкоголь. Шлунок може постраждати від спеціальної речовини, яку додають у «рідкий хліб» для утворення пружної піни. Пиво на голодний шлунок провокує гастрит, особливо, якщо закушувати його гострими та солоними снеками, в’яленою рибою або жирними смаженими сухариками з часником; 
  • розглянутий продукт активізує потяг до алкоголю у підлітків і молоді. Не варто думати, що пиво нешкідливе. Якщо юнак або дівчина зловживає ним, то цілком може набути залежність і стати справжнім алкоголіком.

Словом, насолоджуючись пивом, не забувайте про помірність. І, звичайно ж, будьте розбірливі. Купуйте якісні сорти «рідкого хліба», виготовлені респектабельними виробниками, та не лінуйтеся читати інформацію про продукт на банках або пляшках.

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Пиво, Футбол, Факти, Напій, Чоловічій напій, Користь пива.
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